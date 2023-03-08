YouTube'dan Şaşırtıcı Karar: Küfür Kuralları Esnetiliyor!

YouTube'un geçen yılın sonlarında uygulamaya koyduğu yeni küfür kuralları esnetiliyor. Yapılan bir güncellemeyle, daha az kısıtlayıcı bir politikanın ana hatları çizilerek, orta ve güçlü küfür kullanımının, reklamın engellenmesi riski olmadan kullanılmasına izin verilecek.

İlk olarak Kasım ayında uygulamaya konulan ilk politika, ilk birkaç saniyesinde kaba bir dil kullanılan her videoyu reklam için uygunsuz olarak işaretliyor ve "güçlü" veya "orta" küfür arasında çok az ayrım yapıyordu. Politika aynı zamanda geriye dönük olarak da uygulanıyor gibi görünüyordu ve birçok içerik oluşturucu güncellenen politikadan önce yayınladıkları videoların para kazanma statülerini kaybettiğini iddia ediyordu. Şimdi YouTube, politikalarını düzenleyerek küfür konusundaki katılığını daha esnek hâle getiriyor.

YouTube'un Yeni Küfür Politikası Nasıl İşleyecek?

Artık, bir videonun ilk yedi saniyesinde kötü bir dil kullanan içerik oluşturucular, bazı koşullarla birlikte reklam almaya devam edebilecek. Küfür "orta düzeyde" ise, video herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmayacak ancak açılış saniyelerindeki güçlü küfür, bir videonun yalnızca "sınırlı reklam" almasına neden olabilir.

Güncellemede orijinal kurallara göre, bu iki senaryonun da bir videonun tamamen yayından kaldırılmasına neden olabileceği belirtiliyor. İçerik oluşturucular, reklam gelirlerini kaybetme korkusu olmadan ilk yedi saniyeden sonra daha sık küfür edebilecekler ancak YouTube aşırı küfürlerin içeriğin kaldırılma veya sınırlandırılma riskini doğurmaya devam edeceğini belirtiyor.

Güncelleme ayrıca arka plan, outro ya da intro müziklerindeki ağır dilin para kazanma durumunu etkilemeyeceğini de açıklığa kavuşturuyor.

Yeni dil politikası 7 Mart'tan itibaren yürürlüğe girdi ve içerik oluşturucuların tüm endişelerini gidermese de çoğu YouTuber'ın içeriklerini veya tarzlarını önemli ölçüde değiştirmeden videolarından para kazanmaya devam etmelerini kolaylaştıracak.