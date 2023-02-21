YouTube Çalışmaları Hızlandırdı: Podcastler Yakında YouTube'ta!
Bir süredir podcast hizmeti verebilmek için testlerini sürdüren YouTube, podcast içerikleri yakında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
9to5Google'ın haberine göre YouTube sessizce yeni bir özellik denemesi başlattı. Yeni testler, podcast oluşturma ve podcast yapımcıları için daha fazla araç üzerine odaklanıyor.
YouTube bir süredir Spotify'ın popüler podcast hizmetini kendi platformuna getirebilmek için çaba sarfediyordu. Şimdi ise platform, podcast yayıncılığına başlamak ya da podcast yayıncısı olarak çalışmak isteyenler için daha podcast dostu bir yer olma yolunda bir adım daha atıyor.
Şu anda test aşamasında olan yeni araçlar göründüğü kadarıyla bir içerik oluşturucunun platformda podcast başlatmak için ihtiyaç duyacağı her şeyi içeriyor. Bu araçlar bir podcast bölümü yüklemekten podcast'in performansı hakkında analitik verilere bakmaya kadar birçok içerik üzerinde kontrol sağlıyor.
Podcast'ler İçin Gerekli Araçlar YouTube Studio'da Kullanılabilir
Testin bir parçası olan kullanıcılar, genellikle bir video yükleme, metin gönderisi oluşturma veya canlı yayın başlatma seçeneği sunan "oluştur" düğmesinin altında bir podcast yüklemek için yeni bir seçenek görecekler ancak hepsi bu kadar değil. İçerik oluşturucular podcast'leri içerik menüsünde bulunan yeni bir "Podcast'ler sekmesi" altında da görebilecekler. Ayrıca mevcut oynatma listeleri, üç noktalı menüde bulunan yeni bir seçenekle podcast olarak ayarlanabilecek.
Son olarak ise YouTube Studio, masaüstünde podcast analizlerini gösterecek. Analizler arasında belirli bir podcast programının performansını, izleyici sayılarını ve gelir tahminlerini görüntüleyebileceksiniz.
Podcast Nedir? Podcast Nasıl Dinlenir?
Podcast, kısaca anlatmak gerekirse çeşitli konuları ele alan ve farklı konseptlerde düzenlenebilen sesli kayıtlardır diyebiliriz. Yani podcast nedir sorusunun en iyi cevabı "sesli bloglama" olacaktır.
YouTube'un Ortak Canlı Yayın Özelliği Artık Mobil Platformlarda
YouTube, iki kullanıcının birlikte canlı yayın yapmasına olanak tanıyan yeni özelliğini kullanıma sunuyor. "Birlikte Canlı Yayın Yap" ilk olarak geçen yıl Kasım ayında tanıtılmıştı ve YouTube'dan yakın zamanda atılan bir tweet'e göre artık iOS ve Android mobil cihazlarda daha geniş çapta kullanılabilir durumda.
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