YouTube Çalışmaları Hızlandırdı: Podcastler Yakında YouTube'ta!

9to5Google'ın haberine göre YouTube sessizce yeni bir özellik denemesi başlattı. Yeni testler, podcast oluşturma ve podcast yapımcıları için daha fazla araç üzerine odaklanıyor.

YouTube bir süredir Spotify'ın popüler podcast hizmetini kendi platformuna getirebilmek için çaba sarfediyordu. Şimdi ise platform, podcast yayıncılığına başlamak ya da podcast yayıncısı olarak çalışmak isteyenler için daha podcast dostu bir yer olma yolunda bir adım daha atıyor.

Şu anda test aşamasında olan yeni araçlar göründüğü kadarıyla bir içerik oluşturucunun platformda podcast başlatmak için ihtiyaç duyacağı her şeyi içeriyor. Bu araçlar bir podcast bölümü yüklemekten podcast'in performansı hakkında analitik verilere bakmaya kadar birçok içerik üzerinde kontrol sağlıyor.

Podcast'ler İçin Gerekli Araçlar YouTube Studio'da Kullanılabilir

Testin bir parçası olan kullanıcılar, genellikle bir video yükleme, metin gönderisi oluşturma veya canlı yayın başlatma seçeneği sunan "oluştur" düğmesinin altında bir podcast yüklemek için yeni bir seçenek görecekler ancak hepsi bu kadar değil. İçerik oluşturucular podcast'leri içerik menüsünde bulunan yeni bir "Podcast'ler sekmesi" altında da görebilecekler. Ayrıca mevcut oynatma listeleri, üç noktalı menüde bulunan yeni bir seçenekle podcast olarak ayarlanabilecek.

Son olarak ise YouTube Studio, masaüstünde podcast analizlerini gösterecek. Analizler arasında belirli bir podcast programının performansını, izleyici sayılarını ve gelir tahminlerini görüntüleyebileceksiniz.