YouTube'tan Şaşırtıcı Hamle: "1080p Premium" Yayını Ücretli Oluyor!

YouTube, mobil uygulamasından YouTube yayını yapan kullanıcılar için yeni bir seçeneği test ediyor gibi görünüyor. Reddit kullanıcısı u/KZedUK (This is Tech Today aracılığıyla) tarafından tespit edildiği üzere, "Geliştirilmiş bit hızına" sahip olduğu açıklanan "1080p Premium" adlı yeni bir akış kalitesi seçeneği ortaya çıktı.

Bu yeni 1080p Premium akış seçeneği YouTube Premium kullanıcıları için mevcut olacak ve 'normal' 1080p seçeneğinin yanında yer alacak.

"1080p Premium", YouTube Premium Abonelerine Özel Olacak

Raporlar yeni "yüksek bit hızına sahip" 1080p seçeneğinin, kullanıcıların daha yüksek kalitede video izleme isteğini karşılayabileceğini ve bu isteğin de mevcut olduğunda 1440p veya 2160p (4K) akış seçeneğine geçerek karşılanabileceğini düşünüyor. Bu yeni seçenek, kullanıcıların mobil cihazlardan daha yüksek kalitede video izleme isteğini karşılamak için YouTube'un işletme maliyetini de dengeleyebilir.

Bu gelişme, Susan Wojcicki'nin YouTube'un CEO'luğundan ayrılmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti ancak bu değişikliğin Neil Mohan'ın yeni CEO olarak göreve gelmesinin bir sonucu olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Android Police ayrıca "1080p Premium" video seçeneğinin 60fps ve 120fps videoları da YouTube Premium ödeme duvarının arkasına koyabileceğini tahmin ediyor.

YouTube'un YouTube Premium ile ilgili yeni stratejileri önümüzdeki süreçte daha da netleşecek.