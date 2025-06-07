YouTube Music Kullanıcılarını Kızdıracak Değişiklik Yolda!

YouTube’un her geçen gün daha popüler hale gelen müzik platformu YouTube Music’le ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İddialara göre Google, Premium abonelik satın almadan müzik dinleyen kullanıcılardan daha fazla gelir elde etmek amacıyla reklam gösterimini artırma kararı aldı.

Bugüne kadar yalnızca parça geçişlerinde atlanabilir video reklamlar gösteren platform, artık “Şu Anda Çalınan” ekranında da görsel reklamlara yer vermeye hazırlanıyor. Bu hamle, ücretsiz kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyebilir.

Çalma Bölümünde Banner Reklamlar Gösteriliyor

Aktarılanlara göre Google, platformda yer alan “Şu Anda Çalınan” ekranında bazı ücretsiz kullanıcılara kalıcı banner reklamları göstermeye başladı. Sosyal medyada ortaya çıkan ekran görüntülerine göre, bu reklamlar albüm kapağı ile şarkı ismi arasında konumlandırılıyor.

Görselleri inceleciğimizde, albüm kapağı yerine sol alt köşede “Sponsorlu” ibaresi içeren bir görsel yer alırken, çalma ilerleme çubuğu ise sarı renge dönüştüğünü görüyoruz. Ayrıca bu reklamlar gösterildiğinde, parçayı atlama veya ileri sarma gibi bazı kontroller de devre dışı kalıyor.

Söz konusu reklam formatının, henüz herkese sunulmayan ve bir süredir test edilen yeni "Şu Anda Çalınan" arayüzüyle birlikte geldiği tahmin ediliyor. Bu nedenle hâlihazırda klasik tasarımı kullanan birçok kullanıcı bu değişikliği henüz deneyimlemedi.

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