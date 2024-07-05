Telifli Videoların Sayısı Azalacak: YouTube Yeni Özelliğini Kullanıma Sundu!

YouTube, içerik üreticilerin telif hakkıyla korunan müzikleri videolarından kaldırmalarına ve diğer sesleri olduğu gibi korumalarına olanak tanıyan geliştirilmiş bir silgi aracını kullanıma sundu.

YouTube yeni özelliği bir video ile duyurdu ve temelde bu yeni 'Müziği Sil' özelliği, içerik üreticilerin içeriklerindeki telif hakkıyla korunan müzikleri susturmalarını sağlıyor.

Araç daha önce belli bir süre boyunca beta olarak kullanıma sunulmuştu ancak beta sürecine katılan kullanıcıların geri bildirimlerine bakılırsa her zaman doğru sonuç vermiyordu.

'Müziği Sil' Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Güncellenen 'Müziği Sil' özelliği, belirli bir klipteki diğer sesleri etkilemeden telif hakkıyla korunan müzikleri daha kesin bir şekilde tanımlamasına ve kaldırmasına yardımcı olmak için "yapay zekâ destekli bir algoritma" kullanıyor.

YouTube yine de yeni ve geliştirilmiş sürümün de her zaman mükemmel sonuçlar vermeyebileceğinin altını çiziyor. Bu nedenle aracın telif hakkıyla korunan içeriği kaldıramadığı durumlarda, içerik üreticiler videonun telif hakkıyla korunan müziklerin bulunduğu kısımları manuel olarak düzenlemesi gerekecek.

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