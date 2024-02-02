YouTube Müzik Kullanıcılara Daha Fazla Bildirim Göndermeye Başladı!

Bu yılın başından beri Android ve iOS'ta kullanıcılara yeni parçalar ve çalma listeleri hakkında uyaran daha fazla YouTube Müzik bildirimi gelmeye başladı.

Yeni gelen ve varolan ancak sayısı artan bildirimlere bakıldığında bunların yeni parçalar ve önerilen çalma listeleri üzerine olduğu görülüyor.

YouTube Müzik'ten gelen bildirimleri elbette ayarlar kısmından devre dışı bırakmak mümkün ancak kullanıcılar normalde almaktan rahatsız olmadıkları bildirim sayısının artık rahatsız etmeye başladığını söylüyor. YouTube Müzik normal şartlarda aşağıdaki seçeneklere göre önerilerde bulunuyor.

YouTube Müzik Bildirim Seçenekleri

Müzik Öneri Bildirimleri : Dinlediklerime göre beğenebileceğim müzikleri bana bildir.

: Dinlediklerime göre beğenebileceğim müzikleri bana bildir. Çalma Listesi Güncelleme Bildirimleri : Beğendiğim çalma listeleri güncellendiğinde bana bildir.

: Beğendiğim çalma listeleri güncellendiğinde bana bildir. Podcast Öneri Bildirimleri : Dinlediklerime göre beğenebileceğim podcast içerikleri hakkında beni bilgilendir.

: Dinlediklerime göre beğenebileceğim podcast içerikleri hakkında beni bilgilendir. Ürün Güncelleme Bildirimleri : Yeni özellikler, ürün haberleri ve YouTube Müzik'e başlamak için ipuçları hakkında beni bilgilendir.

: Yeni özellikler, ürün haberleri ve YouTube Müzik'e başlamak için ipuçları hakkında beni bilgilendir. Özet Bildirimleri: Özetim güncellendiğinde bana bildir.

Kullanıcılar aynı zamanda Podcast bildirim tercihlerinin daha fazla detaylandırılması gerektiğini belirtiyor. Mevcut bildirimlerin tutarlı değil ve daha çok keşfe odaklandığı yönünde geri bildirimler mevcut. YouTube'un bildirimlerin sayısını artırdığı göz önüne alındığında bu noktada yeni değişiklikler yapması da muhtemel.

Peki siz YouTube Müzik kullanıyor musunuz? Uygulama hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.