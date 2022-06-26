Youtube Müzik Arayüzü Yenileniyor

I/O 2022'de duyurulduğu üzere Google, Android uygulamalarını tabletler ve diğer büyük ekranlı cihazlar için optimize ediyor. YouTube Müzik oynatma listeleri yeniden tasarlandı ve kullanıcı arayüzü artık albüm görünümüne dönüşüyor.

Bu yenilenen tasarım (portre modunda), YouTube Müzik'in sanatçıyı, medya türünü (albüm) ve çıkış yılını en üstte belirtmesiyle başlıyor. Daha önce olduğundan daha büyük olan albüm resmi, bulanık bir arka planın önünde beliriyor ve ardından ismi ve açıklaması geliyor.

Kullanılabilir kontroller arasında indirme, kitaplığa ekleme, oynatma, paylaşma ve bir de taşıma menüsü bulunuyor. Bunun yanı sıra müziklerin listelemesi ve modernize bir dizayn da çalma listelerinde kullanıcıları karşılıyor.

Yeni Youtube Müzik Arayüzü Kullanıcılara Ne Zaman Sunulacak?

Çalma listesinin yenilenmiş tasarımını erkenden alan bir Reddit kullanıcısı, bu yeni albüm kullanıcı arayüzünü alan ve paylaşan ilk kişi konumunda. Bu yenileme şu anda hâlâ test aşamasında olduğundan, bu sürüme ulaşan kullanıcı arayüzün tam anlamıyla stabil çalışmadığını belirtiyor.

Yine de söylemek gerekir ki önceki tasarıma kıyasla daha büyük ekranlar için daha modernize bir yaklaşım tercih edilmiş, bu da Google'ın vaat ettiği şeyi yerine getirdiği anlamına geliyor. Bu yeni tasarımın bazı telefonlara geldiği söylense de kullanıcılar henüz herhangi bir telefona, iPad'e veya tablete geldiğini görmemiş durumda. Belki de daha önce olduğu gibi Google bazı cihazlara erkenden güncellemeyi göndermiş olabilir.

Peki siz Youtube Müzik'in yenilenmiş tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.