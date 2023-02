YouTube'un Ortak Canlı Yayın Özelliği Artık Mobil Platformlarda

YouTube, iki kullanıcının birlikte canlı yayın yapmasına olanak tanıyan yeni özelliğini kullanıma sunuyor. "Birlikte Canlı Yayın Yap" ilk olarak geçen yıl Kasım ayında tanıtılmıştı ve YouTube'dan yakın zamanda atılan bir tweet'e göre artık iOS ve Android mobil cihazlarda daha geniş çapta kullanılabilir durumda.

Bu özellik, 50 veya daha fazla abonesi olan içerik oluşturucuların bir misafiri kendileriyle birlikte canlı yayın yapmaya davet etmelerini sağlıyor. Herhangi bir zamanda yalnızca bir konuk ağırlanabilir ancak konuklar aynı canlı yayın sırasında dönüşümlü olarak ağırlanabilir ve ortak yayın için her katılımcının 50 aboneye sahip olması gerekmiyor.

Bu özellik şu anda YouTube mobil uygulamasıyla sınırlı ve tanıtılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen masaüstü kullanıcıları tarafından kullanılamıyor.

grab a friend & start a co-stream 🤝



🤩 introducing Go Live Together, a new way to easily start a co-stream & invite a guest, all from your phone! 📱



creators need 50+ subs to host co-streams, but anyone can be a guest!



more info here: https://t.co/g6PdxJY7ux pic.twitter.com/lmDDogXQ5t