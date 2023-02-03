YouTube'un Ortak Canlı Yayın Özelliği Artık Mobil Platformlarda

YouTube, iki kullanıcının birlikte canlı yayın yapmasına olanak tanıyan yeni özelliğini kullanıma sunuyor. "Birlikte Canlı Yayın Yap" ilk olarak geçen yıl Kasım ayında tanıtılmıştı ve YouTube'dan yakın zamanda atılan bir tweet'e göre artık iOS ve Android mobil cihazlarda daha geniş çapta kullanılabilir durumda.

Bu özellik, 50 veya daha fazla abonesi olan içerik oluşturucuların bir misafiri kendileriyle birlikte canlı yayın yapmaya davet etmelerini sağlıyor. Herhangi bir zamanda yalnızca bir konuk ağırlanabilir ancak konuklar aynı canlı yayın sırasında dönüşümlü olarak ağırlanabilir ve ortak yayın için her katılımcının 50 aboneye sahip olması gerekmiyor.

Bu özellik şu anda YouTube mobil uygulamasıyla sınırlı ve tanıtılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen masaüstü kullanıcıları tarafından kullanılamıyor.

"Birlikte Canlı Yayın Yap" Özelliği Mobilde Nasıl Kullanılır?

grab a friend & start a co-stream 🤝



🤩 introducing Go Live Together, a new way to easily start a co-stream & invite a guest, all from your phone! 📱



creators need 50+ subs to host co-streams, but anyone can be a guest!



more info here: https://t.co/g6PdxJY7ux pic.twitter.com/lmDDogXQ5t — TeamYouTube (@TeamYouTube) February 2, 2023

İçerik oluşturucular masaüstünde YouTube aracılığıyla bir ortak yayın planlayabilirler ancak hem ev sahibi hem de konuğun bir mobil cihazdaki YouTube uygulaması aracılığıyla planlanan yayına bağlanması gerekiyor. YouTube son tweet'inde şu anda bu özellik için masaüstü desteği eklemeyi araştırdığını ve gelecekte bir güncelleme sağlayacağını söyledi.

Kullanıcılar YouTube mobil uygulamasına giderek ve sayfanın altındaki oluştur (+) düğmesini seçerek bu özelliğe erişebilirler. Daha sonra açılır seçenekler menüsünde "Birlikte Canlı Yayın Yap" seçeneği görünecek. Şu anda 50 veya daha fazla kanal aboneniz olmasa bile bu seçeneği göreceksiniz ancak koşulları karşılayamıyorsanız canlı yayını başlatamayacaksınız.

Video podcast gibi içeriklere olan ilgi artmaya devam ederken, YouTube ortak sunuculuk özelliği getiren ilk canlı yayın platformu değil. Twitch, geçen yıl Haziran ayında bir sunucunun yayınına beş konuk daha davet etmesine olanak tanıyan benzer bir konuk aracını duyurmuştu. Guest Star henüz beta aşamasında ve YouTube'un "Birlikte Canlı Yayın Yap" özelliğinin aksine şu anda yalnızca masaüstünde kullanılabiliyor.