YouTube Müzik Önemli Özellikler Kazanıyor: Ortaklaşa Çalma Listesi

Birçok kişinin severek kullandığı YouTube Müzik, önemli özellikler kazandı. Böylece kullanıcılar, çok daha keyifli müzik deneyimi yaşayabildi. Hadi gelin bu popüler müzik platformunun hangi özellikleri kazandığına bir göz atalım.

Spotify ve deezer gibi rakipler, YouTube platformunu fazlasıyla zorluyordu. Google Play Müzik uygulaması sırf bu yüzden kapatıldı ve çok daha güçlü rakipler yaratılmak istendi. YouTube tarafından geliştirilen YouTube Müzik uygulaması, tam olarak bu amaç için kuruldu. Böylece YouTube platformunun çok daha efektif çalışma kaydetmesi amaçlandı.

YouTube Müzik önemli özellikler ile gündemde

Ortaklaşa Çalma Listesi Oluşturma özelliği, bunlardan sadece bir tanesi olarak biliniyor. Platformun bir önceki APK’sında böyle bir özelliğin geleceği zaten söylenmişti. Şimdi ise bu kesinleşmiş oldu. İsteyen kullanıcılar yeni özelliğe erişim sağlayabilecek.

uygulama içinde şarkı sözlerini görebilme, sanatçıların küratörlüğünü yaptığı listeleri görme ve kendi müziğinizi yükleme gibi özellikler yeni gelenler arasında yer alıyor. Tüm özellik değişimlerine bakıldığında, şirketin ciddi bir dönüşümden geçtiğini söylemek mümkün. Firmanın sunduğu yeni özellikleri kullanmak ise son derece basit diyebiliriz. Yalnızca birkaç düğmeye basmanız bu konuda yeterli olarak görülebilir.

Uygulamaya girdikten hemen sonra listelerinizden birisine basılı tutarak başlayın. Düzenle tuşuna bastıktan sonra özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz. Sizce bu yeni özellikler YouTube için ne tür değişimler yaratacak? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.