YouTube for Windows 8 uygulaması ile YouTube videolarını tarayıcınızı açmadan izleyebilirsiniz.

Erkan Calp - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler dünyanın en çok video paylaşılan platformu olan YouTube günümüzde dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Yıllar önce arkadaş bulma sitesi olarak kurulan ve daha sonra video paylaşım platformu olarak hayatına devam eden YouTube akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar hayatımızdaki varlığını artırmaya devam ediyor. Bazen film izlemek bazen de müzik dinlemek için girdiğimzi YouTube dünyası, her gün yepyeni içerikler ile daha da zengin bir hale gelmeye devam ediyor.

YouTube for Windows 8, dünyanın en çok video yüklenen eğlence platformu YouTube’u Windows 8 tablet ve masaüstü PC’nize taşıyan ücretsiz bir uygulamadır. Tamamen ücretsiz sunulan uygulama ile YouTube’daki milyonlarca videoyu web tarayıcınızı açmadan doğrudan uygulama üzerinden tam ekran ve yüksek kalitede izleyebilir, YouTube hesabınızı yönetebilirsiniz.

YouTube for Windows 8 Özellikleri

Hangi videoyu izleyeceğinize karar veremiyorsanız önerilenler listesine göz atın.

Videoları sesinizi kullanarak veya elle aratın.

Videolarını beğendiğiniz kanala anında abone olun.

Oynatma listelerinize erişin.

Videoları sosyal ağlarda paylaşın.

YouTube’un masaüstü ve mobil sürümünü aratmayan YouTube for Windows 8 uygulaması ile istediğiniz videoyu ses arama yaparak veya anlık arama önerileri ile hızlıca bulabilir ve izlemeye başlayabilirsiniz. YouTube hesabınıza giriş yaparak dilediğiniz kanala abone olabilir, oynama listelerinize ve sonra izlemek üzere işaretlediğiniz videolarınıza erişebilirsiniz. Beğendiğiniz videoları Facebook, Twitter, Google+ ve e-posta aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

Video önerilerinde de bulunan uygulama, kullanıcılardan tam puan almayı başarmış tek YouTube uygulaması. Günümüzün en popüler video paylaşım sitesi olarak adından söz ettiren YouTube ülkemizde de aktif olarak kullanılmaya devam ediliyor. Hayatımızın bir parçası haline gelen video paylaşım platformu her geçen gün yepyeni özellik ile kullanıcılarına hizmet sunmaya devam ediyor.

YouTube for Windows 8 İndir

Windows 8 platformu için ücretsiz olarak yayınlanan YouTube for Windows 8 Türkçe dahil onlarca farklı dil seçeneğine sahip. Windows 8 işletim sistemine sahip bilgisayarlar için özel olarak geliştirilen YouTube sürümü, günümüzde akıllı telefonlarda.da varlığını korumaya devam ediyor.