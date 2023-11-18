YouTube Para Kazanma Politikalarını Güncelledi: Artık Emzirme ve Twerk Videoları Serbest!

YouTube, yetişkinlere yönelik içeriklerden para kazanmak için emzirme sırasında çıplaklık ve cinsel içerikli olmayan dans videoları da dâhil olmak üzere yeni içerik türlerine izin vermek üzere yönergelerini güncelliyor.

Bu yeni güncelleme ile içerik oluşturucular örneğin bir çocuğun bulunduğu emzirme içeriklerinden artık daha fazla reklam geliri elde edebilecek. Geçmişte, bu tür videolar yalnızca meme ucu gözükmüyorsa para kazanabiliyordu.

Emzirme Videoları Artık Para Kazanmaya Uygun Olacak

Şirketin güncellenen politikasında bir kadının meme uçları görünür hâldeyken ve sahnede bir bebek varken, örneğin göğüs pompası kullanımını gösterdiği içerikler gibi içeriklerde artık para kazanılabileceği belirtiliyor.

Platform, bir çocuğun bulunmadığı emzirme içeriklerinde reklam gelirini kısıtlamaya devam edecek. Politika ayrıca, emzirme videolarının emzirmek üzere olan bir çocuk veya aktif emzirme gibi emzirmeye bağlamsal referans içermesi gerektiğini de belirtiyor.

Google'ın sahibi olduğu video platformu, emzirme videolarının ebeveynler için nasıl yararlı bir kaynak olabileceğine dair geri bildirimler aldığını ve bu içeriği yükleyen içerik oluşturuculara içeriklerinden para kazanma olanağı sunmak istediğini söylüyor.

Twerk Benzeri Dans Videolarından da Artık Para Kazanılabilecek

Değişikliklerin ikinci kısmına gelince, YouTube twerk gibi dans hareketlerine odaklanan içerik üzerindeki kısıtlamaları kaldırıyor, bu da bu tür içeriklerin artık reklam geliri elde edebileceği anlamına geliyor.

Ancak şirket, göğüs, popo veya cinsel organların kasıtlı ve tekrar eden çekimleri, aşırı minimal kıyafetler ve cinsel eylemleri taklit eden şehvetli hareketler içeren dans videolarından para kazanmayı kısıtlamaya devam edecek.

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