YouTube'a Yeni Özellikler Geldi! Ekrandan Ayrılamayacaksınız

YouTube, Android, iOS ve masaüstü sürümü için en yeni özelliklerini duyurdu. Daha önceden sadece belirli cihazlarda kullanılabilen özellikler, daha fazla platformdan erişilebilir hâle geldi. Şirket, mevcut oynatma hızı seçeneklerine ek ayarlar getirmekten otomatik atlama özelliğine kadar birçok yeniliği sunmaya başladı.

YouTube, Premium Özelliklerini Daha Fazla Cihaza Getirdi

YouTube tarafından yapılan son duyuruya göre bir süredir sadece belirli cihazlarda kullanılabilen bazı YouTube Premium özelliklerine artık birçok cihazdan erişilebiliyor. Daha önce YouTube Music uygulaması ve YouTube'un ana uygulaması için test edilen yüksek kaliteli ses özelliği, Android ve iOS sürümünün kararlı sürümüne getirildi. Bu da artık tüm iPhone ve Android telefonlarda şarkıların yüksek kaliteli olarak dinlenebileceği anlamına geliyor.

Birçok YouTube kullanıcısının olmazsa olmazı oynatma hızı için ince ayarlamalar yapma seçeneği de Android, iOS ve web sürümlerine getirildi. Yeni özellikle birlikte 0,05'lik artışlarla 4 kata kadar oynatma hızını arttırmanız mümkün hâle geldi. Videoyu başından sonuna kadar izleyecek zamanınız yoksa, sadece göz atmak istiyorsanız oynatma hızını istediğiniz gibi arttırabilirsiniz.

Şimdiye kadar sadece Android, iOS ve web sürümlerinde kullanılabilen otomatik atlama özelliği, TV ve oyun konsolları için de kullanıma sunuldu. Bu özellik sayesinde videonun en ilgi çekici kısmına direkt atlayabilirsiniz. Videonun tamamı yerine sadece tüm kullanıcılardan ilgi gören kısmını görmek istiyorsanız size bir hayli zaman kazandırabilir.

Shorts tarafında da bazı önemli yenilikler mevcut. Daha önce Android ve iOS'te test edilen Shorts videolarını otomatik indirme özelliği artık iOS'te de kullanılabiliyor. Buna ek olarak uygulamada gezinirken kenarda Shorts videosunu izlemeye devam etmenizi sağlayan resim içinde resim modu da iOS kullanıcılarının erişimine açıldı.

Peki, bu özelliklerden yararlanmak için ücretli abonelik almanıza gerek olmadığını biliyor muydunuz? Tüm bu özelliklerden yararlanmak için YouTube Premium'u ilk aya özel ücretsiz deneme hakkınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca öğrenciyseniz YouTube Premium'un indirimli öğrenci planından yararlanabilirsiniz. Bu abonelik, aylık 52,99 TL karşılığında alınabiliyor. Bu arada öğrenci planı için yıllık doğrulama gerektiğini belirtelim.