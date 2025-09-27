Windows 11'in Çok Sevilecek Özelliği Yolda! Büyük Kolaylık Sunacak

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının fotoğraflarına daha derli toplu bir şekilde ulaşmasına yardımcı olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde hangi fotoğrafın nerede olduğunu arayarak zaman kaybetmenize gerek kalmayacak. Şirketin Fotoğraflar uygulamasına eklenecek özellik, fotoğraflarınıza daha kolay ulaşmanızı sağlayacak.

Windows 11'e Fotoğrafları Gruplara Ayıran Özellik Geliyor

Teknoloji devi özellikle son birkaç yıldır yapay zekaya odaklanmış durumda. Bu doğrultuda Windows 11'e birçok yapay zeka destekli özellik getirdi. Bunların arasına şimdi de fotoğrafları gruplandıran bir özellik ekleniyor. Windows Insider kullanıcıları ile test edilen yeni özellik, fotoğraflarınızı ne ile ilgili olduğuna bağlı olarak otomatik olarak gruplandıracak.

Şirket, yeni özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu ekran görüntüsünde ise tüm makbuzların bir arada toplandığı görülüyor. Fotoğrafların hiçbirinin gruplandırılmasında insan müdahalesi bulunmuyor. Yapay zeka, bilgisayarınızda mevcut görüntüleri tarayarak içinde makbuz olduğu görülen tüm görselleri otomatik olarak makbuzlar bölümünde gösteriyor.

Microsoft, fotoğrafları önceden tanımlanmış klasörlere göre ayırt edildiğini belirtiyor. Bunların arasında ise makbuzlar, fotoğraflar, notlar, fiziksel belgeler gibi klasörler mevcut. Ayrıca görselde hangi dilin kullanıldığının da bir önemi yok. Yapay zeka, görselin türünü dilden bağımsız olarak tanımlıyor. Örneğin bilgisayarınızda bir pasaport içeren fotoğraf varsa hangi ülke ve dil olduğu fark etmeksizin o görsel pasaport olarak tanımlanıp ona göre gruplandırılıyor.

Teknoloji devi, gruplandırılmış görselleri anında bulmak için Fotoğraflar uygulamasının sol tarafındaki hızlı erişim bölümünün veya üst kısmındaki arama bölümünün kullanılabileceğini belirtiyor. Ayrıca fotoğrafların daha doğru bir şekilde gruplara ayrılması için yerlerinin manuel olarak değiştirilebileceğini ifade ediyor. Bir görselin yanlış kategoride olduğunu görürseniz onu doğru kategoriye gönderebilirsiniz.

Şirket, yeni otomatik gruplandırma özelliğinin kullanıcılar açısından çok faydalı olacağını düşünüyor ancak bu özelliği kullanabilmek için Windows 11 Copilot+ bilgisayara sahip olmanız ve Windows Insider programına katılmanız gerekiyor. Bu şartları karşılayan kişiler, Fotoğraflar uygulamasını Microsoft Store üzerinden en son sürüme güncelleyerek yeni özelliğe erişebilir.