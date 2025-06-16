YouTube Reklam Engelleme Video Yavaşlatma

Google, YouTube'da reklam engelleyici kullanan izleyicilere karşı yeni bir taktik geliştirdi. Son günlerde kullanıcılar videolar açılmadan önce garip donmalar ve yavaşlamalar yaşıyor. Peki bu tesadüf mü? Hayır, Google reklam engelleyicileri olan cihazlarda videoları kasıtlı olarak yavaşlatıyor.

YouTube Videoları Neden Donuyor? Google'ın Planı Ortaya Çıktı

YouTube'da video izlemek son yıllarda giderek daha sinir bozucu bir hal almaya başladı. Birçok video atlanamayan çoklu reklamlarla dolu durumda. Kullanıcıların elinde ise bu duruma karşı sadece iki çözüm var. Bunlardan ilki Google'ın da istediği gibi YouTube Premium satın almak.

Diğeri ise reklam engelleyici kullanarak reklamları engellemek. Ancak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan raporlara göre, Google artık cihazlarında reklam engelleyici yüklü olan kullanıcıların video oynatmasını engelliyor. Reklam engelleyiic kullanan kişiler, videolarda yavaş oynatma ve donma gibi sorunlar yaşadığını iddia ediyor. Bir kullanıcı ise yaşadığı sorunu şöyle anlatıyor:

YouTube reklamlarını engellemek için Brave kullanıyorum ve teknik olarak çalışıyor ancak çoğu video, bir veya iki reklam süresince siyah ekran gösteriyor. Sol alt köşede 'kesintiler yaşanıyor' uyarısı beliriyor.

Bazı kullanıcılar, reklam engelleyicilerini kapatmaları için üç videoluk geri sayım uyarısı aldıklarını bildiriyor. Bu uyarıyı dikkate almayanlar, tarayıcılarını güncelleyip yeniden başlatana kadar video izleyemiyor.

Her videoda 5 ila 10 saniyelik duraklamalar yaşayan kullanıcılar, "Kesintiler mi yaşıyorsunuz? Nedenini öğrenin" şeklinde pop-up mesajlarla karşılaşıyor. Google, bu kullanıcıları teknik destek sayfasına yönlendirerek "Reklam engelleyen tarayıcı uzantılarınızın video oynatmayı etkileyip etkilemediğini kontrol edin" uyarısında bulunuyor.

AdGuard temsilcisi durumu "klasik kedi-fare oyunu" olarak nitelendiriyor. Kullanıcılar izleme deneyimini bozan reklamları atlamak için sürekli yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Google'ın aylık 79,99 TL karşılığında sunduğu YouTube Premium aboneliği dışında reklamsız video izlemenin yolları giderek azalıyor.