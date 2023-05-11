YouTube'dan Reklam Engelleyici Kullananlar İçin Kritik Adım!

YouTube, reklam engelleyici kullanan kişilere yönelik oldukça önemli bir karar aldı. Reklam engelleme uzantısı kullanan pek çok kullanıcı, popüler hizmette video izlemek istediğinde bir uyarıyla karşılaştı. Premium sürümü kullanmayan kullanıcıların canını sıkabilecek karara ilişkin ayrıntılar haberimizde.

İçerisinde çeşitli türlerde çok fazla sayıda video barındıran YouTube'da video izleme esnasında pek çok reklam gösteriliyor. Kullanıcıların bir kısmı Premium ile bu reklamları aşarken bir kısmı ise reklam engelleme uzantıları tercih ediyor.

YouTube, Reklam Engelleyicilere İzin Vermeyecek

Popüler video paylaşım hizmeti YouTube, video izlemek isteyen bazı kullanıcılara reklam engelleyicilere izin verilmediğini belirten bir uyarı penceresi göstermeye başladı. Sazk100 isimli Reddit kullanıcısı da uyarı penceresiyle karşılaşanlar arasında yer aldı.

Sazk100, söz konusu uyarıyla karşılaştıktan Reddit üzerinden uyarıya dair bir ekran görüntüsü paylaştı. Uyarı penceresinde reklamların, YouTube'un dünya çapında milyarlarca kullanıcı için ücretsiz kalmasını sağladığı ifadesi yer alıyor ve kullanıcılara iki seçenek sunuluyor.

İlk seçenekte kullanıcıların YouTube'da yer alan reklamlara izin vermesi gerektiği yer alırken ikinci seçenekte ise YouTube Premium öneriliyor. Eğer reklam engelleyicisi kullanılmadığı hâlde böyle bir uyarıyla karşılaşılıyorsa bu durumun bildirilmesi için "Report issue" seçeneği de bulunuyor.

Şu anda test aşamasında olduğu öne sürülen bu kararın yakında tüm kullanıcılar için uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Eğer bu karar herkes için uygulanırsa videoları izlemek için ya reklam engelleyicisini devre dışı bırakmak ya da Premium aboneliğine sahip olmak gerekecek.