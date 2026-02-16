YouTube Reklam Engelleyici Kullananlara Savaş Açtı

YouTube'an reklam engelleyici kullananlara kötü haber. Şirket, kullanıcıları reklam engelleyici kullanmaktan vazgeçirmek için uyguladığı kısıtlamalara bir yenisini daha ekledi. Buna göre Premium için ödeme yapmadan reklamları engellemeye çalışan kullanıcılar, artık yorumlar özelliğinden faydalanamayacak ve video açıklamalarını göremeyecek.

YouTube Yorumları ve Açıklamaları Neden Görünmüyor?

YouTube, uzun zamandır reklam engelleme özelliğine sahip eklentilerle mücadele etmek için elinden geleni yapıyor. Şirketi hem reklam hem de Premium gelirlerinden mahrum eden bu eklentiler, özellikle de masaüstü kullanıcılarının önemli bir bölümü tarafından kullanılıyor. YouTube'un bu soruna karşı yeni çözümü ise oldukça ilginç. Buna göre platform reklamları yasa dışı bir şekilde engelleyen kullanıcıları yorumlar bölümünden ve video açıklamalarından mahrum bıracak.

Son ortaya çıkan raporlara göre YouTube, reklam engelleyici kullanan kişilerin bazı özelliklere erişimini engellemeye başladı. Engellenen özellikler arasında yorumlar ve video açıklamaları var. Buna göre reklam engelleyici kullanan ve yorum yapmak isteyen kullanıcılar, "Yorumlar kapatıldı" mesajı ile karşı karşıya kalıyor. Benzer bir şekilde açıklamalara erişmek istediklerinde ise "Bu videoya açıklama eklenmedi" mesajını görüntülüyorlar. Reklam engelleyici devre dışı bırakıldığında ise söz konusu problemler ortadan kaldırılıyor.

Aslında bu YouTube'un bu doğrultudaki ilk hamlesi değil. Platform bir süre önce reklam engelleyici kullanan kişilerin videoları izlemesini engellemeye çalışmıştı. Bu strateji bazı kullanıcılarda işe yarasa da çoğu reklam engelleme eklentisi kısa süre içerisinde sorunun çözümünü buldu. Yine de şirketin pes etmeye niyeti yok gibi duruyor. Peki YouTube bunu neden yapıyor, reklam engelleyici kullanmak suç mu?

YouTube'da Reklam Engelleyici Kullanmak Suç mu?

"YouTube'da reklam engelleyici kullanmak suç mu?" sorusu neredeyse YouTube'un kurulduğu günden bu yana soruluyor. Cevabı ise biraz karmaşık. Öncelikle hayır, YouTube'da reklam engelleyici kullanmak yasal anlamda bir suç değil. Bu eylem nedeniyle hapis ya da para cezası gibi hukuki bir yaptırımla karşılaşmazsınız. Ancak bunu yapmak platformun hizmet şartları sözleşmesini ihlal etmek anlamına gelir. Hiç okumadığımız ama "kabul ediyorum" seçeneğine tıkladığımız andan itibaren uymayı kabul ettiğimiz sözleşme.

Bu doğrultuda YouTube'un reklam engelleyici kullandığınız için hesabınız üzerinde yaptırım hakkı vardır. Hesabınız kapatılabilir ve eğer varsa kanalınız silinebilir. Ayrıca YouTube'daki içerik üreticileri reklam ve Premium gelirlerinden elde ettiği pay üzerinden gelir elde etmektedir. Reklam engelleyici kullandığınızda en sevdiğiniz içerik üreticilerini bu gelirlerden mahrum edersiniz. Yapmanız gereken şey reklam izlemeyi kabullenmek ya da YouTube Premium aboneliği satın almak.

YouTube Premium bireysel üyelik aylık 79,99 TL, yıllık peşin öderseniz toplam 579,99 TL'dir. Öğrenci paketi 52,99 TL, 5 kişiyi ekleyebileceğiniz aile paketi ise aylık 159,99 TL olarak ücretlendirilir.