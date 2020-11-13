YouTube Rewind Bu Yıl Olmayacak: Peki Ama Neden?

YouTube Rewind neden yapılmayacak? Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan YouTube'un her yıl en popüler videoları bir araya getirdiği Rewind serisi bu kez yapılmayacak. YouTube, yaptığı açıklama ile YouTube Rewind 2020'nin yapılmayacağını paylaştı.

YouTube Rewind Neden Yapılmayacak?

YouTube Rewind'ın bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı bilgisi açıklandı. Yapılan açıklamada YouTube, Rewind'in her zaman kullanıcılarını kutlamak için tasarlandığını, ancak dünyanın bir milyondan fazla insanın hayatına mal olan küresel bir salgınla mücadele ettiği bir zamanda kutlamanın doğru gelmeyeceğini söyledi. 2020 yılı hepimiz için kötü bir yıl oldu. YouTube almış olduğu karar da gayet yerinde bir karar.

YouTube Rewind Nedir?

YouTube her yıl sonu Rewind videosu yayınlıyor. Bu videoda o yıl yaşanan tüm gelişmeler hızlıca aktarılıyor. Videoda dünyanın dört bir yanında bulunan YouTuber'ların çekmiş olduğu eğlenceli videolara yer veriliyor. Geçtiğimiz yıl ki YouTube Rewind videosuna hemen aşağıda yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sizler YouTube'un bu yıl almış olduğu karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınan karar yerinde bir karar mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!