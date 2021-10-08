YouTube Rewind Sonsuza Kadar İptal Edildi

TubeFilter'a açıklamada bulunan şirket, YouTube Rewind'in sonsuza kadar iptal edildiğini belirtti. Şirketin her yılın sonunda trendler, içerik oluşturucuları, eğlenceli içerikler ve web sitesindeki en popüler videoların özetini sunduğu program temelli rafa kaldırıldı.

Şirket, kaldırılan programın ardından yapılacak yeniliğe de üstü kapalı bir şekilde değindi. Şirket, odak merkezine yeniden YouTube'u YouTube yapan trendleri alacağını belirtirken Rewind'in yerini ne ile değiştireceği konusunda çok fazla ayrıntı vermedi.

YouTube Rewind Neden İptal Oldu?

YouTube'un söz konusu programı rafa kaldırması aslında pek çok internet kullanıcısı için sürpriz olmadı. 2018 yılına gidecek olursak bu yılda yayımlanan videonun 219 milyon 826 bin 246 görüntülemesi var. Videonun beğenme sayısı 3 milyon, beğenilmeme sayısı ise 19 milyon.

2018 yılında yayımlanan videoya gelen bir yorumda yeni kararın alınmasındaki en önemli faktörün bu olduğu öne sürüldü fakat bu yorumun hemen altına YouTube'dan bir yanıt geldi. Şirket, bu kararın alınmasının formatın çok sınırlı olmasından ve video paylaşım platformunun tamamını kapsamamasından kaynaklandığını belirtti.

YouTube, yanıtın devamında 2021 yılının en büyük trendlerini yakalamak ve kullanıcılarla buluşturmak için yeni yollar üzerinde çalışıldığını bir kez daha belirtti. Platformun bu konudaki çalışmaları her ne kadar devam etse de şimdilik kullanıcılara, içerik oluşturucularına ve yayıncılara olası uygulamalar ile ilgili hiçbir ipucu verilmiyor.

Kullanıcılara bu kararın sürpriz olmamasının başka bir nedeni de önceki yılda YouTube Rewind'in iptal edilmesi. Şirket, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü işaret ederek 2020 yılında diğer yıllardan farklı olduğunu ve hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin doğru olmadığını ifade etmişti.

Bu açıklama, pek çok kişi tarafından 2021 yılında da benzer şeylerin yaşanacağının bir işareti olarak algılanmıştı. Görünüşe bakılacak olursa bu yönde tahminde bulunan kullanıcılar yanılmış değil. Video paylaşım platformunun aldığı son kararla birlikte programdan tamamen vazgeçildi.

Rewind, alınan karar doğrultusunda her ne kadar tarihe karışmış olsa da son birkaç yıl içinde YouTube'un önemli bir parçası oldu ve YouTube'da video izleyen, içerik oluşturan, yayıncı olan herkes tarafından benimsendi. Bu nedenle yılın sonunda pek çok kullanıcının gözlerinin Rewind'i araması mümkün.