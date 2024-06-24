YouTube'un Yeni 'Sabit Ses' Özelliği TV'lere de Geliyor!

Bir süredir mobil ve PC'lerde kullanılabilen YouTube'un yeni "sabit ses" özelliği artık Android TV ve Google TV'lere de geliyor.

Sabit Ses Özelliği Nedir?

Bilmeyenler ve hâlâ kullanıma sunulduğunu fark etmeyenler için sabit ses özelliği, birçok YouTube içeriğinde dinleme deneyiminizi iyileştirmek için tasarlanmış bir özelliktir. Özellik basitçe özetlemek gerekirse izlediğiniz videoların ses seviyesini otomatik olarak ayarlar, böylece videodaki yüksek bir seste hızlıca sesi kısmaya çalıştığınız ya da sesin az olduğu durumlarda sesi artırmaya çalıştığınız durumlardan sizi kurtarır.

Google'ın resmî destek sayfasında sabit ses özelliği "ses seviyesindeki sarsıcı farklılıkları azaltmaya yardımcı" olarak nitelendiriliyor ve artık bu özelliği TV'lerinizde de kullanabileceksiniz.

En son YouTube v4.40.303 sürümünde tespit edilen bu özellik eğer Android TV veya Google TV'nize geldiyse bir videoyu oynattığınız esnada video ayarlarına girip "sabit ses" özelliğini görebilirsiniz. Bu ekrandan özelliği dilediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

Google daha önce olduğu gibi bu özelliği müzik dinlerken kullanmayı tavsiye etmiyor ancak podcast, dizi, film veya vlog gibi içeriklerde kullanmanız ses seviyesini artık çok daha tutarlı almanıza olanak tanıyacak.

Peki siz bu özelliği daha önce kullandınız mı? TV'de kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.