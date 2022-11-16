YouTube Shorts Alışveriş Özelliğine Kavuşuyor

Kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine imkân tanıyan YouTube Shorts'a alışveriş özelliğinin geleceği ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde influencer'lar paylaştığı videolara ürün tanıtımları için bağlantılar verebilecek. Kullanıcılar bu bağlantılar aracılığıyla doğrudan alışveriş yapabilecek.

Gün içerisinde çok sayıda eğlenceli videoya ev sahipliği yapan Shorts'a yeni bir işlevin ekleneceği gün yüzüne çıktı. Financial Times'taki habere göre YouTube, Shorts'a TikTok benzeri alışveriş özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Influencer'lar çeşitli ürünlerin bağlantılarını videoya ekleyebilecek. Kullanıcılar ise video izlerken söz konusu ürünlere bağlantı aracılığı ile doğrudan erişebilecek ve alışveriş yapabilecek.

YouTube Shorts'a Alışveriş Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Kısa videolar izlerken alışveriş yapılabilmesine imkân tanıyan özelliğin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) test edildiği belirtildi. 2023 yılında kullanıma sunulacak özelliğin ilk etapta ABD, Hindistan, Brezilya, Kanada ve Avustralya'da yer alan YouTube kullanıcıları için erişime açılması bekleniyor.

İçerik üreticilerinin önümüzdeki yılın başlarından itibaren reklam gelirlerinin yüzde 45'lik kısmından pay alacağı belirtiliyor. Shorts, kısa süre önce aylık 1,5 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşmıştı ancak bu başarıya rağmen Alphabet, son kazanç raporunda YouTube satış gelirlerinin düştüğünü belirtmişti.

YouTube, 2020 yılının eylül ayında Shorts isimli bir özelliği kullanıma sundu. Popüler hizmet üzerinden kısa videolar yayımlanabilmesine olanak tanıyan özellik, günümüzde yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından biri olan YouTube'daki Shorts özelliğine gelecek yeni işlev hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.