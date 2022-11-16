Netflix'e Yeni Özellik Geldi: Güvenliği Üst Düzeye Çıkaracak

Netflix, yeni bir özellik ile gündeme geldi. Popüler dijital yayın platformuna gelen özellik sayesinde hesabınıza bağlı olan cihazların oturumunu kapatabileceksiniz. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan hizmetin yeni özelliğine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Netflix, Yeni Özellik ile Kullanım Deneyimini İyileştirecek

Netflix, kullanım deneyimini iyileştirmek için platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket, Managing Access and Devices (Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi) isimli yeni bir özelliği kullanıcıların kullanımına sundu.

Netflix, kullanıma sunduğu yeni özelliği bir blog yazısı ile tanıttı. Paylaşılan bilgilere göre Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi özelliği, hesabınıza yakın zamanda bağlanmış cihazların tamamını görüntüleyebilmenizi ve istediğiniz cihazların oturumlarını çok pratik bir şekilde kapatabilmenizi sağlayacak.

Erişim İzinleri ve Cihaz Yönetimi özellikle bir otelde ya da arkadaşının evinde kalırken bir cihaz üzerinden Netflix hesabınıza bağlanan kişiler için oldukça kullanışlı hâle gelecek çünkü bazen oturumu kapatmayı unutabiliyoruz. Yeni özellik sayesinde hesabınıza bağlanmış olan cihazların oturumları uzaktan kolayca kapatılabilecek.

Popüler dijital yayın hizmeti, Managing Access and Devices özelliğinin dünya genelindeki tüm aboneler tarafından web üzerinden kullanılabilir hâle geldiğini duyurdu. Dijital yayın platformunun ayarlar sayfası üzerinden söz konusu özelliğe erişebilir ve cihazları görüntüleyebilirsiniz.

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