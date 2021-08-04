YouTube, Shorts İçin İçerik Üretenlere Binlerce Dolar Dağıtacak

YouTube, Shorts için içerik üreten kullanıcılara 100 milyon dolar ödeme yapacak. İçerik oluşturucuları ayda 10 bin dolara kadar para kazanabilecek. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video paylaşım platformu YouTube, içerik üreticilere para ödeyerek TikTok rakibi özelliğin kullanım oranını ciddi oranda arttırmayı planlıyor.

YouTube Shorts İçin İçerik Üretenler Para Kazanabilecek

Popüler video paylaşım hizmeti YouTube, kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe ulaşan TikTok'a rakip olabilmek için Shorts isimli bir özelliği test etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay Türkiye dahil çok sayıda ülkede kullanıma sunulan özellik için oldukça önemli bir karar alındı.

Şirket, geçtiğimiz aylarda Shorts için içerik üreten kullanıcılara 100 milyon dolar ödemek için "YouTube Shorts Fund" isimli bir fon oluşturacağını duyurmuştu. YouTube, yaptığı açıklamada, söz konusu fonu başlattığını açıkladı.

Video paylaşım platformu tarafından başlatılan fon sayesinde Shorts için içerik üreten kullanıcılar binlerce dolar kazanabilecek. Ödemelerin her ay yapılacağı belirtildi. İçerik oluşturucuları, ayda 100 dolar ile 10 bin dolar arasında ödeme alabilecek. Şirket, bir yıl boyunca yüz milyon dolar dağıtacak.

Elbette kullanıcıların fondan yararlanması için bazı şartlar bulunuyor. İçerik oluşturucularının Shorts için orijinal içerik oluşturması gerekiyor. Örneğin kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe ulaşan TikTok'ta daha önce yapılmış videoları yeniden yayımladığınızda ücret alamayacaksınız.

Kullanıcıların alacağı para miktarı etkileşim ve görüntüleme sayısı gibi etkenler nedeni ile değişiklik gösterecek. Örneğin çok ciddi oranda etkileşim alan ve oldukça fazla görüntüleme sayısına sahip olan içeriklerden daha fazla para kazanılabilecek.

TikTok Alternatifi Shorts Nedir, Nasıl Kullanılır?

“Shorts” olarak adlandırılan özellik, TikTok’un video formatına benzer şekilde 60 saniyelik dikey videoları içeriyor. Yeni özellikle beraber kullanıcılar en fazla 60 saniye uzunlukta olan dikey formattaki videolara video paylaşım platformunda oluşturulan özel bölümden ulaşabiliyor.

Kullanıcılar tıpkı TikTok veya Instagram’ın Reels özelliğinde olduğu gibi videlara müzik ekleyebiliyor, videoların hızını arttırıp azaltabiliyor, elini kullanmadan kayıt alması için otomatik bir geri sayım başlatabiliyor. Şirket ayrıca uygulama üzerinden çeşitli filtre ve efektler de sunuyor.