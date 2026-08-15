Yeni A Plague Tale Oyunu Yolda! Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Asobo Studio tarafından geliştirilen Resonance: A Plague Tale Legacy'nin çıkışına iki hafta kalmışken oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. Paylaşılan gereksinimlere bakılacak olursa oyunu oynamak için canavar bilgisayara ihtiyacınız olmayacak. Ulaşılması çok zor olmayan bir sistemde rahatlıkla çalıştırılabilecek.

Resonance: A Plague Tale Legacy'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)

Windows 10 / 11 (64-bit) İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i3-12100 (En az 4 çekirdek / 8 izlek / thread)

AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i3-12100 (En az 4 çekirdek / 8 izlek / thread) RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 (DX 12.1 / Shader Model 6.6 destekli)

AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 (DX 12.1 / Shader Model 6.6 destekli) VRAM: 6 GB

6 GB Depolama: 75 GB

75 GB SSD: Gerekli

Gerekli Hedeflenen FPS: 30

30 Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

1920 x 1080 piksel Grafik Ayarı: Low (Düşük) - Upscaling ve kare oluşturma kapalı

Aksiyon oyunları arasına katılmaya hazırlanan Resonance: A Plague Tale Legacy'nin minimum Ryzen 3 3100 / i3-12100, 16 GB RAM ve RX 5500 XT / GTX 1060 6 GB istemesi, oyunun günümüz koşullarında çok yüksek bir gereksinime sahip olmayacağını gösteriyor. Özellikle 16 GB RAM artık yeni standart hâline gelmeye başlamış durumda. Ryzen 3 3100 ise yaşına rağmen diğer şartları karşılıyor.

Resonance: A Plague Tale Legacy'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)

Windows 10 / 11 (64-bit) İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i5-12400F (En az 4 çekirdek / 8 izlek / thread)

AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i5-12400F (En az 4 çekirdek / 8 izlek / thread) RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (DX 12.1 / Shader Model 6.6 destekli)

AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (DX 12.1 / Shader Model 6.6 destekli) VRAM: 8 GB

8 GB Depolama: 75 GB

75 GB SSD: Gerekli

Gerekli Hedeflenen FPS: 60

60 Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

1920 x 1080 piksel Grafik Ayarı: Ultra - Upscaling ve kare oluşturma kapalı

AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i5-12400F ve AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDıA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB, 2026 şartlarında çok da göz korkutucu değil. Yani bu oyunu oynamak için bir canavara ihtiyacınız yok. Zaten hedefte 1440p çözünürlük, ultra grafik ayarları ve 60 FPS yok. Sadece 1080p çözünürlük, ultra grafik ayarları ve 60 FPS hedefleniyor.

Resonance: A Plague Tale Legacy'de Türkçe Desteği Olacak mı?

Resonance: A Plague Tale Legacy hem arayüz hem altyazı için Türkçe dilini destekliyor. Oyun, Türkçenin yanı sıra 17 dil için destek sunuyor. Bunların arasında ise İtalyanca, Rusça, Fransızca, Japonca, Arapça, Almanca, Ukraynaca, Korece, İngilizce, Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Geleneksel Çince, Kastilya İspanyolcası, Lehçe, Basitleştirilmiş Çince, Latin Amerika İspanyolcası bulunuyor.

Resonance: A Plague Tale Legacy Nasıl Bir Oyun Olacak?

Resonance: A Plague Tale Legacy, A Plague Tale: Requiem'den 15 yıl öncesini ele alacak. Ana amacımız, Sophia'nın adadan sağ çıkmasını sağlamak. Tabii, bu süreçte adanın üzerini örten sır perdesini aralamaya çalışacağız. Ne var ki peşinde onu sürekli takip eden düşmanlar varken bunu yapmak pek de kolay olmayacak.

Oynanış ağırlıklı olarak bulmaca, keşif ve yakın dövüş üzerine kurulu olacak. Sophia'nın hızlı ve çevik olması sayesinde düşmanlardan gelen saldırıları kolaylıkla savuşturup onlara karşılık verebileceğiniz. Doğrudan dalmak yerine çevreyi kullanarak, saklanarak ya da zekamızla rakipleri etkisiz kılarak ilerlememiz gerekecek. Adanın farklı bölgelerini gezerken notlar ve ipuçları da toplayacağız. Bu, hedefimize ulaşmak için çok büyük öneme sahip olacak.

Resonance: A Plague Tale Legacy Ne Zaman Çıkacak?

Resonance: A Plague Tale Legacy, 27 Ağustos 2026 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyunu PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC'de oynayabileceğiz. PC tarafında Steam ve Epic Games Store'da mevcut. Hatta şu an ön sipariş verilebiliyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

PlayStation: 2 bin 579 TL

2 bin 579 TL Xbox: 2 bin 579 TL

2 bin 579 TL Steam: 34.99 dolar (1.675 TL)

34.99 dolar (1.675 TL) Epic Games: 2 bin 600 TL

Editörün Yorumu

Çoğu oyuncunun bilgisayarının en azından Resonance: A Plague Tale Legacy'nin minimum sistem gereksinimlerini karşılayacağını düşünüyorum. Birçok oyunda olduğu gibi sizden âdeta canavar gibi bir performans ortaya koyan sistem beklemiyor. Bu sayede oyunun daha geniş bir kitle tarafından oynanabileceğini söyleyebilirim.