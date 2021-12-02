YouTube Türkiye 2021'in En Popüler Videolarını Paylaştı

YouTube Türkiye 2021 en popüler videoları yayınlandı. ABD'li video devi YouTube, 2021 yılının sonlarına yaklaştığımız bir dönemde Türkiye'deki kullanıcılar en çok tıkladıkları videoları gözler önüne serdi.

YouTube Türkiye 2021 en popüler videoları

YouTube, 2021 yılını bitirirken platformdaki dikkat çeken kanal sahiplerini ve videoları paylaştı. YouTube Türkiye tarafından yayınlanan veriler sosyal medyada ses getirmeyi başardı.

Türkiye'nin YouTube üzerinden en çok trend haline getirdiği video Ruhi Çenet tarafından yüklenen "Dünyanın "En Soğuk" Şehrine Yolculuk" isimli paylaşım oldu. Ruhi Çenet'in 20 Şubat 2021 tarihinde yüklediği video halihazırda 14 milyondan fazla izlendi.

Trend videoları listesinin ikinci sırasında Camdaki Kız isimli dizinin ilk bölümü oldu. Bu videonun da 15 milyondan fazla izlendiğini belirtmek gerekiyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla Enes Batur'dan "Yeni Sevgilim Şakası *kışkırtma*" ve "Tunahan, Şefleri Gülme Krizine Soktu" isimli MasterChef videosu yer aldı.

Popüler içerik üreticileri de farklı kategorilerden gelen isimlerden oluşuyor. Barış G, Noluyo Ya¿, Orkun Işıtmak ve Enes Batur listenin üst sıralarında yer bulmayı başardı.

Trend Videolar 2021

Dünyanın "En Soğuk" Şehrine Yolculuk -71° -Ruhi Çenet Medya Camdaki Kız - 1. Bölüm Yeni Sevgilim Şakası *kışkırtma* -Enes Batur Tunahan, Şefleri Gülme Krizine Soktu -MasterChef Türkiye Kardeşlerim - 18. Bölüm (Sezon Finali) Kubilay Aka ve Toygar Işıklı - Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur (Çukur Dizi Müziği) Aşk Mantık İntikam - 1. Bölüm Selami Ferses - Keriman (Gönül Dağı 22. Bölüm) Salya Kaplı Denize Daldım! İçler Acısı -Deli mi ne? Konuşan Kediler 25 - En Komik Kedi Videoları

Popüler İçerik Üreticileri 2021

Barış G Noluyo Ya¿ Orkun Işıtmak Enes Batur Minecraft Parodileri Ruhi Çenet Medya Rukiye Çetinkaya Görkem Karaaslan Dila Kent Mami Emen

Trend Müzik Videoları 2021