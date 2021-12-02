YouTube Türkiye 2021'in En Popüler Videolarını Paylaştı
YouTube Türkiye 2021 en popüler videoları ortaya çıktı. Türkiye'deki kullanıcılar bir yıl boyunca neler izledi?
YouTube Türkiye 2021 en popüler videoları yayınlandı. ABD'li video devi YouTube, 2021 yılının sonlarına yaklaştığımız bir dönemde Türkiye'deki kullanıcılar en çok tıkladıkları videoları gözler önüne serdi.
YouTube Türkiye 2021 en popüler videoları
YouTube, 2021 yılını bitirirken platformdaki dikkat çeken kanal sahiplerini ve videoları paylaştı. YouTube Türkiye tarafından yayınlanan veriler sosyal medyada ses getirmeyi başardı.
Türkiye'nin YouTube üzerinden en çok trend haline getirdiği video Ruhi Çenet tarafından yüklenen "Dünyanın "En Soğuk" Şehrine Yolculuk" isimli paylaşım oldu. Ruhi Çenet'in 20 Şubat 2021 tarihinde yüklediği video halihazırda 14 milyondan fazla izlendi.
Trend videoları listesinin ikinci sırasında Camdaki Kız isimli dizinin ilk bölümü oldu. Bu videonun da 15 milyondan fazla izlendiğini belirtmek gerekiyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla Enes Batur'dan "Yeni Sevgilim Şakası *kışkırtma*" ve "Tunahan, Şefleri Gülme Krizine Soktu" isimli MasterChef videosu yer aldı.
Popüler içerik üreticileri de farklı kategorilerden gelen isimlerden oluşuyor. Barış G, Noluyo Ya¿, Orkun Işıtmak ve Enes Batur listenin üst sıralarında yer bulmayı başardı.
Squid Game Oyunu Çıktı: Hemen İndirin!
Squid Game oyunu, bağımsız bir geliştirici tarafından kısa bir süre önce geliştirilerek oyuncuların deneyimine sunuldu. Squid Game, birkaç ay önce Netflix'te yayımlandı ve yayına girdiği birinci haftada oldukça önemli bir izlenme sayısına ulaştı.
Trend Videolar 2021
- Dünyanın "En Soğuk" Şehrine Yolculuk -71° -Ruhi Çenet Medya
- Camdaki Kız - 1. Bölüm
- Yeni Sevgilim Şakası *kışkırtma* -Enes Batur
- Tunahan, Şefleri Gülme Krizine Soktu -MasterChef Türkiye
- Kardeşlerim - 18. Bölüm (Sezon Finali)
- Kubilay Aka ve Toygar Işıklı - Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur (Çukur Dizi Müziği)
- Aşk Mantık İntikam - 1. Bölüm
- Selami Ferses - Keriman (Gönül Dağı 22. Bölüm)
- Salya Kaplı Denize Daldım! İçler Acısı -Deli mi ne?
- Konuşan Kediler 25 - En Komik Kedi Videoları
Popüler İçerik Üreticileri 2021
- Barış G
- Noluyo Ya¿
- Orkun Işıtmak
- Enes Batur
- Minecraft Parodileri
- Ruhi Çenet Medya
- Rukiye Çetinkaya
- Görkem Karaaslan
- Dila Kent
- Mami Emen
Trend Müzik Videoları 2021
- Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sevmedim Deme
- Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı
- Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş - Nabız
- Sefo - Bilmem mi?
- Buray - Alaz Alaz
- Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak
- Edis - Martılar
- Burak Bulut ve Mustafa Ceceli ve Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun
- Enes Batur - Ayaz
- Bilal Hancı ve Mustafa Ceceli - Rüzgar
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