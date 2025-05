YouTube'un Son Güncellemesi Kullanıcıları Epey Kızdırdı

YouTube geçtiğimiz ay 20. yaşını kutlaması şerefine pek çok değişiklik yapmaya gitmişti. Geçen ayın güncellemeleri bu ay itibarıyla yaygınlaşmaya başladı. Bu kapsamda Subscriptions (Abonelikler) sekmesinde YouTube Shorts içerikleri sayfanın en üstüne alındı. Peki bu ne anlama geliyor?

Artık abone olduğunuz uzun videoları görmek istiyorsanız aşağıya kaydırmak zorunda kalacaksınız. Hem Google TV hem de Apple TV cihazlarında geçerli olan güncellemede Shorts içerikleri de uzun videolardan ayrılmış durumda.

Yeni düzende kısa içerikler üstte, klasik yatay videolar altta kalıyor. Ama ekranın dikey yapısı nedeniyle uzun videoların ön izlemesi görünür olmuyor ve bu da kullanıcıların gözünden kaçmadı.

YouTube Videoları Dev Televizyonlarda Bile Görünmüyor

Daha önce Shorts içerikleri, uzun videolarla birlikte karışık şekilde gösteriliyordu. Bu güncelleme, iki türü ayrı tutarak kullanıcı deneyimini değiştirmeye odaklandı. Şirket bu tarz değişiklikleri tamamen kullanıcı yararına yaptığını düşünüyor muhtemelen ama sosyal medya platformlarında, özellikle Reddit forumlarındaki tepkilere bakılırsa bu seferki güncelleme pek de yerli yerinde olmamış.

Reddit'te yapılan yorumlar arasında yeni düzenden hiç memnun olmayanlar çoğunlukta. Örneğin bir kullanıcı, 77 inçlik dev bir televizyonda bile uzun videoları doğrudan görememenin aşırı saçma olduğunu belirtmiş. Kullanıcılar ekranın en üst kısmının verimsiz kullanıldığını ve hem Shorts hem de uzun videoların aynı anda görünebileceği daha iyi bir tasarımın mümkün olduğunu savunuyor.

İzleyicilere Seçme Şansı Verilmemiş

YouTube, kısa içeriklere verdiği önceliği televizyonlarda da göstermek istemiş. Tabii her kullanıcı her yeni düzene hemen adapte olamıyor. Üstelik şu an için kullanıcıların bu düzeni kişiselleştirme şansı da yok. Yani Shorts içeriklerini alt sıralara taşıma gibi bir seçenek bulunmuyor.

Şirket bunu yakın zamanda değiştirir mi yoksa kişiselleştirme seçeneklerini ekleyip kullanıcıları rahatlatır mı onu bilemiyorum. Şu an için net olan şey şu: YouTube kullanıcıları eski düzeni geri istiyor. Gelmeyecekse de "En azından isteğimize bağlı olmalı," diye savunuyor.