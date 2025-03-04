YouTube, Netflix'in Ana Özelliğini Kendi Sistemlerine Ekleyecek

YouTube, ana sayfasında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu tasarımın ilhamını da yine tanıdığımız bir platform veriyor: Netflix. Gelen haberlere göre söz konusu tasarım önümüzdek birkaç ay içinde yayınlanacak.

YouTube'un ürün yönetiminden kıdemli direktör Kurt Wilms, bu yeniliği şöyle özetledi:

TV uygulamamıza gelip bir dizi aradığınızda, bu dizi ister Primetime Channel'lardan olsun ister bir içerik üreticisinden, her şey birbirine karışarak doğal bir şekilde karşınıza çıkacak.

Peki ilham kaynağı Netflix diye neden dedik? Çünkü bu yeni sayfa düzeninde izleyicilerin ana sayfada gördüğü içerikler ücretli ve ücretsiz olarak ayrılacak. Artık ana sayfada ücretli yayın servislerinin içeriklerini göreceksiniz.

Abonelik Hizmetleri Daha Düzenli

Şu anda YouTube, 2022'de tanıttığı Primetime Channels özelliği ile Paramount Plus, Max, Crunchyroll gibi servislerin dizi ve film içeriklerini sunuyor. Ancak bu içeriklere yalnızca "Filmler ve TV" sekmesi üzerinden ulaşılabiliyordu. Şimdi işler daha kolay hale geliyor.

Yeni gelen düzenleme sayesinde ücretli abonelikler de ana sayfada yer alacak. Hem kullanıcılar içerikleri daha rahat keşfedecek, hem de hizmetlerden yararlanmak isteyenler her şeyi derli toplu bir şekilde ana akışta görecekler.

İlaveten yeni özellik kapsamında içerik üreticileri videolarını sezonlar halinde sunabilecek ve uygulama otomatik olarak tanıtım önizlemeleri de oynatacak.