Yerli Dizinin Yeni Sezonu Yolda! Netflix Ağustos 2026 Takvimi Netleşti

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Her ay birçok yeni dizi ve filmi izleyicilerle buluşturan popüler dijital yayın platformu Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Platform Temmuz 2026 takvimi kapsamında birçok yeni yapımı abonelerinin beğenisine sunmuştu. Şimdi ise gözler ağustos ayına çevrildi. Peki ağustos ayında Netflix kütüphanesine eklenecek yeni dizi ve filmler hangileri? İşte liste...

Ağustos 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Diziler Neler?

Best Medicine (1. Sezon) - 2 Ağustos

GATE24: The Border (1. Sezon) - 2 Ağustos

The Cocktail Lab (1. Sezon) - 4 Ağustos

Alone: Australia (Yeni Sezon) - 5 Ağustos

Let's Marry Harry (1. Sezon) - 5 Ağustos

One Hundred Years of Solitude (2. Kısım) - 5 Ağustos

My Life with the Walter Boys (3. Sezon) - 6 Ağustos

Alley Cats (1. Sezon) - 7 Ağustos

Death Inc. (4. Sezon) - 7 Ağustos

Operation Safed Sagar: The Untold Story of the Kargil War (1. Sezon) - 7 Ağustos

Our Sticky Love (1. Sezon) - 7 Ağustos

Dr. Seuss's Red Fish, Blue Fish (3. Sezon) - 10 Ağustos

Mourinho (1. Sezon) - 11 Ağustos

The Auditors (1. Sezon) - 11 Ağustos

What's Eating Dan? (1. Sezon) - 11 Ağustos

Tires (3. Sezon) - 13 Ağustos

Moria (1. Sezon) - 14 Ağustos

Umthetho (1. Sezon) - 14 Ağustos

Blood Sacrifice (Mini Dizi) - 20 Ağustos

Outer Banks (5. Sezon) - 20 Ağustos

Leanne (2. Sezon) - 27 Ağustos

All the Truth in My Lies (Mini Dizi) - 28 Ağustos

Mezarlık (3. Sezon) - 28 Ağustos

Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizilere baktığımızda birçok dikkat çekici yapımın yer aldığını görüyoruz. Outer Banks'ın 5. sezonu izleyicilerle buluşacak. Böylece final yapacak efsane gençlik ve macera dizisi, 20 Ağustos itibarıyla son kez seyircilerin karşısına çıkacak. Öte yandan Türk yapımı Mezarlık dizisinin 3. sezonu ise 28 Ağustos'ta yayınlanacak. En iyi polisiye diziler arasında gösterilen yapımda Birce Akalay başrolde yer alıyor.

Bununla birlikte futbol dünyasının en ikonik teknik direktörlerinden Jose Mourinho'nun kariyerini ve yükselişini konu alan belgesel dizisi Mourinho'nun ilk sezonu ise 11 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak. Portekizli teknik direktör; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi önde gelen futbol kulüplerini çalıştırdı. Bu nedenle belgesel dizisinin büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Ağustos 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Filmler Neler?

Balls of Fury (2007) - 1 Ağustos

Chief of Station (2024) - 1 Ağustos

Holmes & Watson (2018) - 1 Ağustos

The Kid Detective (2020) - 1 Ağustos

Ingrid Goes West (2017) - 2 Ağustos

Spoiler Alert (2022) - 2 Ağustos

Asphalt City (2024) - 3 Ağustos

Five Nights at Freddy's 2 (2025) - 3 Ağustos

Big Chicken: A Fast Food Conspiracy (2026) - 5 Ağustos

Inside the Trustor Scandal (2026) - 5 Ağustos

Atlas Shrugged Part III: Who Is John Galt? (2014) - 6 Ağustos

In the Land of Saints and Sinners (2024) - 6 Ağustos

The Last House (2026) - 7 Ağustos

The Ribbon Hero (2026) - 8 Ağustos

Lazareth (2024) - 9 Ağustos

Midwinter Break (2026) - 10 Ağustos

Nando Between Two Worlds – A Sintonia Film (2026) - 12 Ağustos

A Child of My Own (2026) - 13 Ağustos

Immaculate (2024) - 13 Ağustos

Don't Say Good Luck (2026) - 14 Ağustos

Freefall: A Reckoning for Boeing (2026) - 19 Ağustos

The Whisper Man (2026) - 28 Ağustos

Film tarafına baktığımızda ise listede yine birçok dikkat çekici yapımın yer aldığını görüyoruz. Five Nights at Freddy's 2, 3 Ağustos'ta Netflix kütüphanesine eklenecek. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip popüler korku oyunu uyarlamasının devam filmi olarak izleyicilerle buluşacak.

Sydney Sweeney'nin başrolünü üstlendiği psikolojik gerilim ve korku filmi Immaculate ise 13 Ağustos'ta yayınlanacak. Öte yandan sinema dünyasının efsane isimlerinden Robert De Niro'nun başrolünde yer aldığı yüksek gerilim filmi The Whisper Man de 28 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak.

Editörün Yorumu

Netflix'in Ağustos 2026 takviminin oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Özellikle yerli yapım Mezarlık dizisinin yeni sezonunu büyük bir merakla bekliyorum. 3. sezon yayınlandığında ilk iki sezonu da izleyerek diziye başlamayı planlıyorum. Zira izleyenlerden gelen geri dönüşler genel olarak oldukça olumlu. Bu nedenle diziyi izlenecekler listeme ekledim. Öte yandan platforma gelecek diğer yapımlar da bir hayli ilgi çekici görünüyor.