Yerli Dizinin Yeni Sezonu Yolda! Netflix Ağustos 2026 Takvimi Netleşti
Netflix'e ağustos ayında eklenecek yeni dizi ve filmler belli oldu. Platformun kütüphanesine önümüzdeki ay dahil olacak yapımların listesi netleşti.
⚡ Önemli Bilgiler
- Netflix, Ağustos 2026'da kütüphanesine çok sayıda yeni dizi ve film ekliyor. Dizi tarafında Outer Banks 5. sezonuyla final yaparken, Mezarlık 3. sezonu ve Jose Mourinho'nun kariyerini anlatan belgesel de öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.
- Film tarafında ise Five Nights at Freddy's 2, Sydney Sweeney'li Immaculate ve Robert De Niro'nun başrolünde olduğu The Whisper Man gibi dikkat çeken yapımlar ağustos ayında izleyicilerle buluşacak.
Her ay birçok yeni dizi ve filmi izleyicilerle buluşturan popüler dijital yayın platformu Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Platform Temmuz 2026 takvimi kapsamında birçok yeni yapımı abonelerinin beğenisine sunmuştu. Şimdi ise gözler ağustos ayına çevrildi. Peki ağustos ayında Netflix kütüphanesine eklenecek yeni dizi ve filmler hangileri? İşte liste...
Ağustos 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Diziler Neler?
- Best Medicine (1. Sezon) - 2 Ağustos
- GATE24: The Border (1. Sezon) - 2 Ağustos
- The Cocktail Lab (1. Sezon) - 4 Ağustos
- Alone: Australia (Yeni Sezon) - 5 Ağustos
- Let's Marry Harry (1. Sezon) - 5 Ağustos
- One Hundred Years of Solitude (2. Kısım) - 5 Ağustos
- My Life with the Walter Boys (3. Sezon) - 6 Ağustos
- Alley Cats (1. Sezon) - 7 Ağustos
- Death Inc. (4. Sezon) - 7 Ağustos
- Operation Safed Sagar: The Untold Story of the Kargil War (1. Sezon) - 7 Ağustos
- Our Sticky Love (1. Sezon) - 7 Ağustos
- Dr. Seuss's Red Fish, Blue Fish (3. Sezon) - 10 Ağustos
- Mourinho (1. Sezon) - 11 Ağustos
- The Auditors (1. Sezon) - 11 Ağustos
- What's Eating Dan? (1. Sezon) - 11 Ağustos
- Tires (3. Sezon) - 13 Ağustos
- Moria (1. Sezon) - 14 Ağustos
- Umthetho (1. Sezon) - 14 Ağustos
- Blood Sacrifice (Mini Dizi) - 20 Ağustos
- Outer Banks (5. Sezon) - 20 Ağustos
- Leanne (2. Sezon) - 27 Ağustos
- All the Truth in My Lies (Mini Dizi) - 28 Ağustos
- Mezarlık (3. Sezon) - 28 Ağustos
Ağustos ayında Netflix'e eklenecek dizilere baktığımızda birçok dikkat çekici yapımın yer aldığını görüyoruz. Outer Banks'ın 5. sezonu izleyicilerle buluşacak. Böylece final yapacak efsane gençlik ve macera dizisi, 20 Ağustos itibarıyla son kez seyircilerin karşısına çıkacak. Öte yandan Türk yapımı Mezarlık dizisinin 3. sezonu ise 28 Ağustos'ta yayınlanacak. En iyi polisiye diziler arasında gösterilen yapımda Birce Akalay başrolde yer alıyor.
Bununla birlikte futbol dünyasının en ikonik teknik direktörlerinden Jose Mourinho'nun kariyerini ve yükselişini konu alan belgesel dizisi Mourinho'nun ilk sezonu ise 11 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak. Portekizli teknik direktör; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi önde gelen futbol kulüplerini çalıştırdı. Bu nedenle belgesel dizisinin büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.
Ağustos 2026'da Netflix'te Yayınlanacak Yeni Filmler Neler?
- Balls of Fury (2007) - 1 Ağustos
- Chief of Station (2024) - 1 Ağustos
- Holmes & Watson (2018) - 1 Ağustos
- The Kid Detective (2020) - 1 Ağustos
- Ingrid Goes West (2017) - 2 Ağustos
- Spoiler Alert (2022) - 2 Ağustos
- Asphalt City (2024) - 3 Ağustos
- Five Nights at Freddy's 2 (2025) - 3 Ağustos
- Big Chicken: A Fast Food Conspiracy (2026) - 5 Ağustos
- Inside the Trustor Scandal (2026) - 5 Ağustos
- Atlas Shrugged Part III: Who Is John Galt? (2014) - 6 Ağustos
- In the Land of Saints and Sinners (2024) - 6 Ağustos
- The Last House (2026) - 7 Ağustos
- The Ribbon Hero (2026) - 8 Ağustos
- Lazareth (2024) - 9 Ağustos
- Midwinter Break (2026) - 10 Ağustos
- Nando Between Two Worlds – A Sintonia Film (2026) - 12 Ağustos
- A Child of My Own (2026) - 13 Ağustos
- Immaculate (2024) - 13 Ağustos
- Don't Say Good Luck (2026) - 14 Ağustos
- Freefall: A Reckoning for Boeing (2026) - 19 Ağustos
- The Whisper Man (2026) - 28 Ağustos
Film tarafına baktığımızda ise listede yine birçok dikkat çekici yapımın yer aldığını görüyoruz. Five Nights at Freddy's 2, 3 Ağustos'ta Netflix kütüphanesine eklenecek. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip popüler korku oyunu uyarlamasının devam filmi olarak izleyicilerle buluşacak.
Sydney Sweeney'nin başrolünü üstlendiği psikolojik gerilim ve korku filmi Immaculate ise 13 Ağustos'ta yayınlanacak. Öte yandan sinema dünyasının efsane isimlerinden Robert De Niro'nun başrolünde yer aldığı yüksek gerilim filmi The Whisper Man de 28 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak.
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Editörün Yorumu
Netflix'in Ağustos 2026 takviminin oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Özellikle yerli yapım Mezarlık dizisinin yeni sezonunu büyük bir merakla bekliyorum. 3. sezon yayınlandığında ilk iki sezonu da izleyerek diziye başlamayı planlıyorum. Zira izleyenlerden gelen geri dönüşler genel olarak oldukça olumlu. Bu nedenle diziyi izlenecekler listeme ekledim. Öte yandan platforma gelecek diğer yapımlar da bir hayli ilgi çekici görünüyor.