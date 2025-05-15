YouTube İzleme Keyfinizi Bile İsteye Mahvedece

YouTube, izleme keyfini baltalayacak yeni bir reklam sistemini denemeye başladı. "Peak Points" yani "Zirve Anları" olarak adlandırılan bu yeni format videonun tam en ilgi çekici, en duygusal veya heyecan verici yerine reklam koyacak.

Burada yapay zeka iş başında. Google Gemini destekli yapay zeka sayesinde çalışıyor. Amaç ise videonun izleyiciyle en çok bağ kurduğu anı tespit edip o noktaya reklam yerleştirmek. Örneğin bir evlilik teklifi sahnesi, gol anı ya da sürpriz açıklama... Duygular ne zaman yükseliyorsa sistem o zaman devreye giriyor. Ve sonra hooop bir reklam!

YouTube'da Reklam Veren Kazanacak

YouTube'un bu hamlesi reklam verenleri oldukça memnun edecek. Çünkü reklam, izleyicinin dikkatinin en yüksek olduğu anda ortaya çıkacak. E haliyle izleyici zaten sırf o zirve anı için izlediği videoyu o an kapatmak istemeyecek. Ama izleyici tarafında işler pek öyle değil.

Yeni sistemin reklamları geçilebilir mi yoksa zorunlu izletilecek mi henüz net değil ama zaten olayın kendisi, izleme deneyimini doğrudan hedef almakta. Özellikle "bölmek" için tasarlanmış bir sistem. Ve elbette ki YouTube Premium satın almaya itecek bir sistem. İzleyici kaybederken YouTube her halükârda kazanmış oluyor.