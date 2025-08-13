YouTube Hesabınızla İlgili Kararları Artık Siz Vermeyeceksiniz

YouTube, güvenliği sağlamak adına yapay zekâ silahlarını devreye soktu. Bu doğrultuda artık hesap sahiplerinin yaşları tahmin edilecek ve ona göre otomatik olarak aksiyon alınacak. 13 Ağustos 2025 itibarıyla ABD'de devreye giren bu yapay zekâ destekli özellik; kullanıcıların arama geçmişi, izleme alışkanlıkları, abonelikleri gibi detayları baz alıyor ve hesabın 18 yaşında olup olmadığını anlamaya çalışıyor. 18 yaşın altında olduğu düşünülen hesaplar hakkında işlem yapılıyor. YouTube kullanıcıları, sistemin yanlış tahmin yapma ihtimalinden çekiniyor.

18 Yaş Altı YouTube Hesapları Doğrulama Yapmak Zorunda Kalacak

YouTube'un yapay zekâsı, izleme alışkanlıklarına göre 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği bir hesaba bildirim gönderecek ve yaş doğrulaması yapmasını isteyecek. Doğrulama yapmayanlar hesabı kullanmaya devam edemeyecek. YouTube yaş doğrulaması için selfie, kimlik kartı veya kredi kartı bilgilerinin temin edilmesi gerekiyor.

18 yaş altı hesaplar için kısıtlamalar otomatik olarak devreye girecek. Eğer hesabın sahibi reşit değilse, YouTube şu kısıtlı özelliklerle performans gösterecek:

Video yüklerken veya yorum yaparken gizlilik uyarıları çıkacak

Sıklıkla izlendiğinde zararlı olabilecek içerikler tavsiye edilmeyecek

Şiddet ve çıplaklık içeren videolara erişim engellenecek

Uzun kullanımda kullanıcıya "ara ver" veya "uyu" uyarısı yapılacak

YouTube Yapay Zekâsı Yaşı Yanlış Tahmin Edebilir Mi?

Yapay zekâya emanet edilen sistemlerde her zaman soru işaretleri olur. Bazı kullanıcılar, bir ebeveyn olarak çocuk içeriklerine bakılması sebebiyle AI'ın hesabı "18 yaş altı" olarak işaretleme ihtimalinden endişe etmeye başladı. YouTube, bu tarz ayrımların nasıl yapılacağına dair bir açıklama yapmadı. Kimileri ise platforma kimlik bilgilerini yüklemek istemiyor.