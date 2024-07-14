YouTube, Yapay Zeka ile Oluşturulan Videolara Kayıtsız Kalmayacak: Yeni Politika Neler İçeriyor?

YouTube, yapay zekâ içeriklerinin yaygınlaşmasıyla yeni bir politika değişikliğine gitti. Kullanıcılar artık yüzlerini veya seslerini taklit eden yapay zekâ içeriklerinin kaldırılmasını isteyebilecekler.

Politika değişikliği kapsamında kullanıcıların bu yöndeki talepleri, YouTube'un gizlilik talebi süreci kapsamında değerlendirilecek. Yeni gizlilik yönergeleri uyarınca yalnızca birinci şahıs hak sahiplerinin talepleri dikkate alınacak.

Videoda Kendisinin Kullanıldığını Görenler Şikayet Edebilecek

Bu alandaki istisnalar ise etkilenen bireyin reşit olmaması, ölmüş olması veya bilgisayara erişiminin olmaması durumlarını kapsayacak. Ayrıca talepler doğrultusunda içeriklerin kaldırılacağının garantisi de yok. YouTube bu konudaki kaldırma kararını çeşitli faktörlere göre verecek.

Bu faktörler arasında içeriğin yapay zekâ ile oluşturulup oluşturulmadığı, belirli bir kişiyi tanımlayıp tanımlamadığı ve içeriğin hiciv, parodi veya halk için önemli olup olmadığı konuları yer alıyor. YouTube ayrıca içeriğin ünlü bir kişiyi içerip içermediğine ve hassas faaliyetlerde bulunup bulunmadığına da bakacak.

Videolar Belli Başlı Faktörlerde İncelenecek

Talebin haklı bulunması durumunda içeriğin sahibine 48 saat içinde harekete geçme süresi verilecek. İçerik kaldırılmazsa, YouTube durumu gözden geçirecek ve gerekirse videoyu tamamen platformdan kaldıracak.

Son dönemde yapay zekâ ile video üretebilmenin giderek her kesime yaygınlaşmasının ardından YouTube bu yeni politika değişikliğiyle durumu daha kontrol altında tutmayı amaçlıyor.

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