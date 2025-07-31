Yeni Kısıtlamalar mı Geliyor? YouTube Yaşınızı Size Sormadan Tespit Edecek!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Son dönemde çocuk yaştaki izleyicilerin güvenliği için platformuna yeni önlemler getiren şirket, şimdi de bu alanda yapay zekadan yardım alacak.

Aktarılanlara göre YouTube, yapay zeka ile birlikte kullanıcıların yaşlarını izleme alışkanlıklarından yola çıkarak tahmin etmeye çalışacak. Platform, bu yolla yaşını belirtmeyen çocuk izleyicilerin potansiyel olarak zararlı veya uygunsuz içeriklerle karşılaşma riskini sıfıra indirmeyi amaçlıyor. İşte detaylar!

Çocuk İzleyiciler Yapay Zeka İle Tespit Edilecek

Paylaşılan bilgilere göre YouTube, 18 yaş altı izleyicilerin tespit edilmesini sağlayan yeni yapay zeka algoritmasını 13 Ağustos tarihinden itibaren ABD'deki kullanıcılar için devreye alacak. Buna göre yeni yapay zeka algoritması, kullanıcının hesap aktivitilerine ve izleme alışkanlıklarına göre hangi yaşta olabileceğini tahmin edecek.

Eğer yapay zeka, incelediği kullanıcının çocuk olduğunu tespit ederse kullanıcının hesabına kısıtlamalar uygulanacak. Bu kısıtlamaların halihazırda çocuk yaşta olduğu belirtilen izleyiciler için getirilen kısıtlamalarla aynı olduğu söyleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, YouTube'da 18 yaşın altındaki bireyler, yetişkinlere yönelik olarak işaretlenmiş videoları izleyemiyor. Ayrıca, bu tür hesaplarda kişiselleştirilmiş reklam gösterimi durduruluyor, "ara ver" ve "hesabını gizli tut" gibi dijital sağlık uyarıları devreye giriyor. Yapay zeka tarafından yaşı küçük olarak belirlenen tüm kullanıcılar için de bu kısıtlamaların geçerli olacağı ifade ediliyor.

Kullanıcının Yaşı Yanlış Tespit Edilirse Kimlik Doğrulaması Gerekecek

Bu yeni uygulamayla ilgili akıllara gelen en önemli sorulardan biri, yapay zekanın yaş tespiti konusunda hata yapma olasılığı. YouTube'un, kullanıcının yaş saptamasına itiraz etmesi durumunda bir kimlik doğrulama süreci talep edeceği belirtiliyor.

Buna göre normalde yetişkin olan bir kullanıcı, 18 yaş altında biri olarak tanımlanırsa kimlik ve kredi kartı gibi bir resmi belgeyle yaşını doğrulamak zorunda kalacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube, yapay zeka ile kullanıcıların yaşını doğru tespit edebilir mi? Yorumlarda buluşalım...