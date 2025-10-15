YouTube Tamamen Değişti! Bu Yenilikleri Çok Seveceksiniz

YouTube arayüzünde büyük bir değişikliğe gidildi. Bu kapsamda video oynatıcısından sekmeler arasında geçişe, videoya özel beğenme animasyonlarından yorumlara kadar birçok alanda yenilik yapıldı. Platform artık genel olarak çok daha akıcı bir hissiyat uyandırıyor. Kullanıcı deneyimi de bir hayli iyileştirilmiş durumda.

YouTube Arayüzünde Hangi Yenilikler Yapıldı?

YouTube, video oynatıcısını baştan aşağı değiştirdi. Eski video oynatıcısının yerine ekranda artık daha az karartıya neden olan bir oynatıcı getirildi. Ayrıca kontrol seçenekleri de güncellendi. Oynatıcının artık varlığını daha az hissediyorsunuz. Bu dikkat dağıtıcı unsurun kaldırılması ile asıl odaklanmanız gereken içeriğe konsantre olabiliyorsunuz.

Yeni arayüz güncellemesi kapsamında ileri atlama özelliğinde de önemli bir iyileştirme yapıldı. Şirket, çift dokunma ile ileri atlama özelliğini görsel açıdan daha az rahatsız edici hâle getirdi. Ayrıca mobil sürümü kullananların sekmeler arasında geçiş yaparken daha sorunsuz bir deneyim yaşaması için hareket tasarımı yenilendi.

İzleyicilerin platformdaki içeriklerle etkileşim kurma biçimini büyük ölçüde değiştirecek bazı önemli yenilikler de bulunuyor. Bunların başında ise özel beğeniler geliyor. Sadece belirli videolarda beğenme simgesine basıldığında içeriğe bağlı olarak farklı bir animasyon göreceksiniz. Örneğin bir müzik klibini beğendiğinizde müzik notası çıkacak.

Videoları eğer daha sonra izlemek üzere kaydediyorsanız YouTube sizin için bu süreci daha da basitleştiriyor. Yenilenen tasarım sayesinde videoları çok daha kolay bir şekilde daha sonra izlemek üzere kaydedebileceksiniz. Bu durum aynı zamanda oynatma listeleri için de geçerli. Platform, herhangi bir oynatma listesine videoları artık daha kolay bir şekilde kaydedebileceğinizi belirtiyor.

YouTube, yorumlara gelen yanıtları daha kolay bir şekilde okumanızı sağlamak adına daha okunaklı bir düzene geçildiğini ifade etti. Bu düzen sayesinde uygulamanın mobil versiyonunda yanıtları okumak daha kolay bir hâl alacak. Bu arada tüm bu yenilikler kademeli olarak sunulmaya başlandı ve şimdiden çok sayıda kişi için geçerli hâle gelmiş durumda. Güncellemeyi henüz almadıysanız birkaç gün içinde size de gelecektir.