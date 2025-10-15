WhatsApp'ta Stalk Dönemi Başlıyor! Sizi Anında Bilgilendirecek

WhatsApp, bazı kişileri çok yakından takip etmenizi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Ekran sürenizi ikiye katlama potansiyeli olan bu yeni özellik sayesinde bazı kişiler durum paylaştığında anında bildirim almayı tercih edebileceksiniz. Uygulama, hangi kişilerden bildirim geleceği konusunda size seçim imkânı sunacak.

WhatsApp'a Durum Bildirimleri Geliyor

WhatsApp'ın beta sürümünün 2.25.30.4 güncellemesi ile mesajlaşma uygulamasına yeni bir özellik eklendiği fark edildi. Bu özellik, seçtiğiniz kişiler tarafından paylaşılan yeni durumlardan anında haberdar olmanıza imkân tanıyacak. Üstelik bu bildirimleri etkinleştirmek ise sadece birkaç saniyenizi alacak. Daha sonra o kişiden gelen her durumu ilk görüntüleyen kişi olabileceksiniz.

Bir kişinin tüm durumlarının bildirimini almaya başlamak için kullanıcının paylaştığı son durumu açıp sağ üst köşedeki üç noktaya basıp bildirim almayı seçmeniz yeterli olacak. İşlemi onaylar onaylamaz kullanıcının ileride paylaştığı tüm durumlar için otomatik olarak bildirim alacaksınız. Bildirimlerde durumu kimin paylaştığına yer verilecek.

Kullanıcı eğer yeni durumunda bir fotoğraf ya da videoya yer vermişse bunu uygulamayı açmadan ön izleme kısmından görebileceksiniz. Kişinin eğer çok fazla durum paylaşmaya başladığını düşünmeye başlarsanız bildirimleri hızlı bir şekilde devre dışı bırakabileceksiniz. Bunun için takip etmeniz gereken adımlar yine aynı olacak. Durumu açıp üç noktaya basıp bildirimleri kapatabileceksiniz.

Bir kişinin durumları için bildirim almayı seçerseniz karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmeyecek. Bildirimlerini açtığınız kişiler, sizin onları takip ettiğinizi bilmeyecek. Bu da önemli bir dezavantajı beraberinde getiriyor. Önemli bilgiler içeren bir fotoğraf ya da videoyu yanlışlıkla paylaşmanız hâlinde bunun geri dönüşü olmayacak. Siz durumu kaldırana kadar durumunuzu çoktan birisi görmüş olacak. Bu yüzden kullanıcıların durum paylaşımlarına özellikle dikkat etmesi gerekecek.

Yeni özellik şimdilik Android beta sürümünü kullanan bazı test kullanıcılarına sunulmuş durumda. İlerleyen haftalarda daha fazla kullanıcının erişimine açılması bekleniyor. Bu arada durum bildirimleri özelliği henüz WhatsApp tarafından resmî olarak duyurulmadığı için genel kullanıma sunulma garantisinin olmadığını belirtmekte fayda var.