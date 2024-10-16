YouTube Yeni Özelliklere Kavuştu: Heyecan Verici Yenilikler!

Kullanım deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan ve bu doğrultuda önemli yeniliklerin altına imza atan YouTube yeni özellikler tanıttı. Video paylaşım platformu için yeni oynatma hızı seçenekleri dahil olmak üzere birçok özellik sunuldu.

YouTube'a Hangi Özellikler Geldi?

YouTube'da önceden 0,25 şeklinde artan çeşitli seçenekler bulunuyordu. Gelen yeni özellik sayesinde oynatma hızı 0,05 şeklinde artırılabiliyor. Örneğin oynatma hızını artık 0,30 veya 1,85 şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bu, video hızı konusunda daha fazla esneklik sunarak deneyimi iyileştiriyor.

Popüler video paylaşım hizmeti, artık çalma listelerini iş birliğine dayalı hâle getiriyor. Yalnızca bir bağlantı aracılığıyla arkadaşınız ile birlikte oynatma listesi oluşturabilirsiniz. Yakında QR kod ile akıllı TV üzerinden de ortak liste hazırlanabilecek. Ortak oynatma listesine küçük resimler de ekleyebilirsiniz.

Bu yılın başlarında yalnızca Premium aboneler için sunulan uyku zamanlayıcısı artık tüm kullanıcılara açıldı. Bu özellik sayesinde belirlediğiniz süre sona erdiğinde videonun otomatik olarak durmasını sağlayabilirsiniz.

Platforma gelen özellikler arasında yeni mini oynatıcı da bulunuyor. Çok daha kullanışlı hâle getirilen mini oynatıcının konumunu ve hatta boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu oynatıcı üzerinden videoyu duraklatabilir, ileri veya geri sarabilirsiniz.

Yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz özellik hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.