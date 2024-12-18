YouTube’dan Yıldızlara ve İçerik Üreticilere Yapay Zeka Kopyalarını Bulma Fırsatı

YouTube, Creative Artists Agency (CAA) ile yeni bir ortaklık kurarak, platformdaki yapay zeka ile oluşturulan kopyalarını tespit etmeye yardımcı olacak yenilikçi bir projeye imza atıyor. Bu sistem, özellikle ünlüler ve sporcuların kendi benzerlikleriyle oluşturulmuş içerikleri kolayca tespit etmelerini ve kaldırılmaları için talepte bulunmalarını sağlayacak.

Yeni sistemde öncelik ünlüler ve sporcularda olacak. Ardından, popüler YouTube içerik üreticileri, yaratıcı profesyoneller ve diğer önde gelen yetenek temsilcilerine de sunulacak.

Bu yeniliğe ilk defa Eylül ayında göz kırpılmıştı. O dönem yapılan duyuruda yapay zeka yönetim araçlarına dikkat çekildi. YouTube, şimdi ünlülerin ve yakında içerik üreticilerinin kendi yüzleri ve sesleri gibi benzerliklerini çok daha geniş çapta yönetebilecekleri bir altyapı sunmak istiyor.

CAA ve Dijital Depolama Sistemi: CAAVault

Bu projeye destek olan CAA, geçen yıl CAAVault adı verilen bir sistem geliştirdi. Bu sistem, müşterilerinin yüzlerini, vücutlarını ve seslerini tarayarak dijital bir arşiv oluşturuyor. YouTube ile işbirliği sayesinde bu altyapı, yapay zeka tespitinde önemli bir rol oynayacak.

YouTube ayrıca müzik endüstrisine de destek vermek üzere “Sentetik Şarkı Sesi Tanıma Teknolojisi” geliştiriyor. Bu teknoloji, sanatçıların şarkı seslerini taklit eden yapay zeka içeriklerini tespit edebilecek. Peki bu ne demek?

Plak şirketleri yapay zeka ile oluşturulmuş içerikleri kaldırma talebinde bulunabilecek ve Youtube AI içeriklerini etiketleme zorunluluğu getirerek daha güvenli, içerik üreticilerin hakkını gözeten, şeffaf bir platform oluşturacak.

Peki sizce bu yenilik, yapay zeka kaynaklı telif sorunlarını çözmek için yeterli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!