Bir Youtuber, Selfie Çekmek için Uzaya Uydu Gönderdi

YouTube’un dikkat çeken isimlerinden biri olan eski NASA mühendisi Mark Rober, günümüzün en güçlü uzay şirketlerinden SpaceX ve dahi T-Mobile ve Google ile iş birliği yaparak uzaya uydu gönderecek.

Ocak 2025’te SpaceX tarafından fırlatılması planlanan uydu, üzerinde bir Google Pixel telefon bulunduracak. İşin eğlenceli kısmı ise uydudaki telefona kendi fotoğrafınızı yükleyebiliyor oluşunuz. Uydu, telefon ekranında sizin fotoğrafınız varken, arka planda Dünya ile birlikte yeni bir selfie çekiyor ve bu görüntüyü size geri gönderiyor.

Tamamen Reklam Amaçlı Bir Proje

YouTube'da 60 milyon abonesi olan Rober’ın açıklamasına göre, selfie için özel bir zamanlama yapılacak. Nerede yaşadığınızı bildirdiğiniz takdirde uydu şehrinizin üzerindeyken sizin için bir selfie çekecek. Üstelik o anda dışarı çıkarak, uzaya gönderdiğiniz fotoğrafla fiziksel olarak eş zamanlı çekime katılmanız bile mümkün olacak.

Bu kulağa YouTube'da izlenme kasmak için ayarlanmış bir proje gibi gelse de işin detayı başka: Proje, ABD’deki GSM şirketi T-Mobile’ın bir reklam kampanyası. Uydudan selfie çekmek isteyen T-Mobile abonelerine özel bir hizmet olacak.

Tabii bundan yararlanmak için 80 dolar ödemeniz gerekiyor. Ödemeyi yaptıktan sonra fotoğrafınızı gönderiyorsunuz ve gerisini uydu hallediyor.