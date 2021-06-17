İş Arayanlara YouTuber Olma Kursu Verilecek

İş arayan insanlara YouTuber olma kursu verilmeye başlanacak. Kurs kapsamında görüntü, ses, dijital pazarlama ve yayıncılık alanlarında eğitim verilecek. Derslerde teknik ve akademik bilginin yanı sıra dijital pazarlama teknikleri gibi eğitimler de bulunacak. Konuya dair detaylar haberimizde.

YouTuber Olma Kursu Çok Yakında Başlayacak

Belçika'nın başkaneti Brüksel'de yer alan mesleki eğitim kurumu oldukça ilginç bir karar aldı. Alınan karara göre Brüksel'de iş arayan kişilere YouTuber olma eğitimi verilmeye başlanacak. YouTuberlık, son zamanların en gözde meslekleri arasında yer alıyor. Söz konusu meslek, özellikle gençler arasında oldukça popüler durumda.

Dünya genelinde dikkatleri üzerinde toplayan kurs, Bruxelles Formation isimli bir kamu kurumu tarafından verilmeye başlanacak. Kursa katılan kişilerin YouTube kanalı kurmak ve içerik oluşturmak için gerekli becerileri edinmesi amaçlanacak.

Yüksek takipçi sayısına sahip olan Belçikalı Youtuberlar, kurslara davet edilecek. Ünlü YouTuberlar, kurs katılımcılarına kendi tecrübelerini aktaracak. Kursun 12 hafta süreceği belirtildi. Kursu başarı ile tamamlayan kişiler bir şirkette 8 hafta boyunca staj yapacak.

AA'daki habere göre kurs kapsamında görüntü, yayıncılık, ses ve dijital pazarlama alanlarında eğitim verilecek. Brüksel-Başkent Bölgesi'nin İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanı Bernard Clerfayt, söz konusu kurs hakkında önemli açıklamada bulundu. Clerfayt, yaptığı açıklamada, YouTube gibi internet üzerindeki yeni medya ortamlarının günümüzde artık bir gereklilik haline geldiğinin altını çizdi.

Tüketicilerin yüzde 70'inin bir ürün ya da hizmet hakkında bilgi almak için artık YouTube gibi platformlara baktığını söyleyen Clerfayt, "Bu yüksek oran da kursumuzun gerekliliğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Kurs yetkilileri, derslerin içeriğinde akademik ve teknik bilginin yanı sıra dijital pazarlama teknikleri gibi eğitimlerin de yer alacağını belirtti. Bir kısmı yeni kurulmuş pek çok şirketin kurs katılımcılarını ilk olarak stajyer olarak işe almaya hazır olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Google iş birliği kapsamında YouTuberlık eğitimi verilmişti. İş arayan insanlara YouTuberlık kursu verilecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.