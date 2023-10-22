Çinli Otomobil Üreticisi Yudo Auto, Elektrikli Aracı Yudo 3 ile Türkiye Pazarında!

Çinli otomobil üreticisi Yudo Auto, Türkiye'de uygun fiyatlı elektrikli araç arayanlara müjdeli haberi verdi. Çinli üretici, elektrikli SUV modeli Yudo 3'ü Türkiye'ye ihraç etmek için çalışmalara başladı.

Yudo 3'ü daha önce Fransa, İspanya ve Ukrayna gibi ülkelere de ihraç eden marka, Türkiye için araçlarını yola çıkardı bile. İşte haberimizin devamı...

150 Araç Yolda!

2024 yılının sonuna kadar Türkiye'de Yudo Auto'nun elektrikli SUV modeli Yudo 3'ten yaklaşık 2 bin adet olması hedefleniyor. Ancak markanın Türkiye'deki varlığı için ilk aşamada 150 araç yola çıktı.

Ayrıca önümüzdeki sene her ay 150 ila 200 araç Türkiye’ye getirilmeye devam edecek. 95 beygir gücündeki Yudo 3'ün 4.035 mm uzunluğa, 2.480 mm dingil açıklığına ve 310 litre bagaj hacmine sahip olduğu biliniyor.

Saatte 130 km yapabilen aracın Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç aldığı ve Android tabanlı Amber OS işletim sistemini kullandığı biliniyor. Aracın en sevilen özelliği ise şarj olma hızı.

V2L desteği sayesinde diğer araçlara da güç verebilen Yudo 3'ün 35 dakikada %30 ile %80 arasında şarj olabildiği söyleniyor. Daha şimdiden Dacia Spring ile karşılaştırılan aracın Türkiye'deki elektrikli otomobil sektöründe ses getirmesi bekleniyor.

Çin’deki başlangıç fiyatı 12.300 dolar olan aracın Türkiye'ye geldikten sonra fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Ancak vergilerle birlikte aşağı yukarı 700 bin liranın üstünde olması bekleniyor.

Peki siz Yudo Auto'nun elektrikli SUV modelini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.