Yüksek Bilgisayar Maliyetine Karşı Yerli "Sanallaştırma" Çözümü

Yerli teknoloji şirketi GETEK, Türkiye'nin 900 milyon dolarlık bir tasarruf elde etmesini sağlayacak masaüstü sanallaştırma teknolojisini geliştirdi. Şirket, bu projeyle yurt dışına olan bağlılığı azaltmak istiyor ve yüksek bilgisayar maliyetine son veriyor.

2009 yılında TÜBİTAK Teknogirişim Desteği sayesinde kurulan şirket, ilk başlarda beyaz eşya sektörü için çözümler üretiyordu. Teknoloji ve Tasarrufun Yeni Adresi GETEK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tamer, zamanla amaçlarının evrildiğini, bu doğrultuda savunma ve bilişim sektörlerine yönelik elektronik sistem tasarımlarına odaklandıklarını söyledi.

Şirket şimdi iki yıllık bir çalışma sonucunda ThinClient donanımı ve Masaüstü Sanallaştırma Yazılımı Projesi'ni hayata geçirdi.

Enerji Verimliliğini %50 Oranında Artırıyor

Murat Tamer, bu çalışmanın ilk yatırım maliyetlerini %50, yenileme maliyetlerini ise üçte iki oranında azaltabileceğini ve ayrıca enerji verimliliğini yüzde 50’nin üzerine çıkarabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu proje, ülkemizin bilişim alanındaki dışa bağlılığını azaltırken aynı zamanda çevreye de duyarlı bir teknoloji sunuyor.

Bu sanallaştırma teknolojisi sayesinde klasik masaüstü bilgisayarlar, yerini Hücre Bilgisayar'a (ThinClient) bırakıyor. Monitörün arkasına monte edilen ufak bir donanım aracılığıyla sunucularla bağlantı kuruluyor. Kullanılan bütün işletim sistemleri ve yazılımlar merkezi bir sunucudan veri alıyor.

Böylece enerji tüketimi daha az oluyor, donanım ihtiyacı minimum bandına düşüyor ve yenileme maliyetleri azalan eski cihazlar tekrar kullanılabilir hale geliyor.

Tamer, 2023 yılında Türkiye’de satılan yaklaşık 3 milyon bilgisayarın 2 milyonunun özel şirketler, üniversiteler ve kamu kurumları tarafından satın alındığını, ThinClient'in de bu pazarda önemli bir alternatif sunduğunu bildirdi.

Şayet bu sistem, bilgisayar alımlarının yarısına bile dahil edilirse Türkiye yılda 900 milyon dolar tasarruf sağlayabilecek.