Intel, Arc Battlemage "Xe2" GPU'larını Aralık Ayında Piyasaya Sürüyor

Son dönemlerde genellikle çöküş hikayeleriyle gündeme getirdiğimiz Intel, yeni nesil ekran kartı Arc Battlemage "Xe2" modelini piyasaya sürmek üzere kolları sıvadı. NVIDIA ve AMD'nin 2025 Ocak ayındaki lansmanlarından önce piyasya sürüleceği düşünülürse Intel'in bu öncelikli hamlesinden kendine avantaj sağlaması bekleniyor.

Intel Arc Battlemage’in Teknik Özellikleri

Yeni nesil Battlemage GPU’lar, TSMC'nin gelişmiş 4nm üretim sürecini kullanarak dikkat çekici teknik özellikler sunuyor:

32 Xe2 çekirdeği

16 GB’a kadar bellek kapasitesi

256-bit bellek veri yolu

İnternette dolaşan söylentiler ve sızıntılar, Battlemage serisinin BMG-G21, BMG-G10 ve BMG-31 GPU varyantlarını içereceğini, yüksek oyun performansı ve enerji verimliliği vaat ettiğini gösteriyor. Battlemage, Intel’in oyuncu odaklı ikinci bağımsız grafik kartı serisi olarak öne çıkıyor.

Şirket aynı zamanda gelecekte piyasaya sürülecek olan Xe3 "Celestial" GPU’ları için de hazırlık yapıyor. Bu yeni nesil GPU’ların, Panther Lake mobil işlemcilerle entegre edilmesi bekleniyor. Tabii şirketin uzak gelecekte rekabetin iplerini eline alabilmesi büyük ölçüde Battlemage'ın göstereceği başarıya bağlı olacak.

Intel Arc Battlemage GPU Ne Zaman Çıkıyor?

Başlangıçta Kasım 2024'te çıkacağı söylentileri yayılan Battlemage GPU’ların, ünlü teknoloji analisti Tomasz Gawroński tarafından paylaşılan bilgilere göre Aralık ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Lasmanın ardından Intel, yeni nesil GPU’larını rakiplerinden önce tanıtan ilk büyük şirket olarak adından söz ettirecek.

NVIDIA’nın "RTX 50" Blackwell ve AMD’nin RDNA 4/UDNA 4 ekran kartları ise Ocak 2025’te tanıtılacak.