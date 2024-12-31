Yunanistan’da Çocuklar İçin Yeni Sosyal Medya Düzeni Başlıyor

Yunanistan, çocukların sosyal medya ve internet kullanımını düzenlemek için yeni bir hükümet programı başlattı.

“Çocukların internet bağımlılığına karşı korunması” temalı bir etkinlikte detayları duyurulan program, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından detaylandırıldı.

"Yasak Getirmek Çözüm Değil"

Miçotakis konuşmasında, çocukların ve gençlerin sosyal medya bağımlılığının ciddi sorunlara yol açtığını vurguladı. Depresyon, dikkat eksikliği ve sosyal izolasyon gibi problemleri örnek göstererek, bu bağımlılığın hem kız hem de erkek çocuklarında farklı etkiler yarattığını belirtti.

Miçotakis, sosyal medyaya tamamen yasak getirmenin gerçekçi bir çözüm olmadığını ifade ederken, hükümetin bu programla çocukların güvenliğini ön planda tutmayı hedeflediğini söyledi.

Yeni düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının internet ve sosyal medya kullanımını daha kolay denetlemesine olanak tanıyan “parco.gov.gr” platformu üzerinden uygulanacak. Bu platform, kullanım süresinin kontrol edilmesi, uygunsuz içeriklerin engellenmesi, internet erişiminin belirli saatlerle sınırlandırılması gibi birçok özellik sunuyor.

Avrupa'ya Örnek Olabilir

Miçotakis, bu düzenlemenin sadece Yunanistan için değil, Avrupa genelinde benzer uygulamalar için bir örnek teşkil edeceğini söyledi.

Sosyal medya platformlarına da bu konuda daha fazla sorumluluk yüklenmesi gerektiğini belirterek, dijital dünyanın çocuklar için daha güvenli bir yer haline gelmesini amaçladıklarını vurguladı.