Yunanistan'da Hafta Sonu Kabusu: Ülkedeki Tüm Uçuşlar Neden Durdu?

Komşu Yunanistan’da geçtiğimiz pazar günü havacılık tarihine geçecek türden bir kaos yaşandı. Hava trafik kontrol sistemlerinde meydana gelen beklenmedik bir iletişim kopukluğu ülkedeki hava trafiğini adeta felç etti.

Yaşanan olayın ardından binlerce yolcu havalimanlarında saatlerce beklemek zorunda kalırken yaşanan olay havacılık sistemlerinin güvenilirliğini bir kez daha tartışmaya açtı. Gelin şimdi bu büyük krizin perde arkasını hep birlikte inceleyelim.

Gizemli 'Gürültü' Tüm Uçuş Frekanslarını Kilitledi

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamalara göre kriz pazar sabahı yerel saatle 08.59’da başladı. Hava trafik kontrolörlerinin pilotlarla iletişim kurmasını sağlayan radyo frekanslarında kaynağı belirsiz olan yoğun bir gürültü tespit edildi. Gürültü nedeniyle uçaklarla kule arasındaki iletişim neredeyse imkansız hale geldi.

Yetkililer yaşanan kesintiyi daha önce görülmemiş ölçekte olduğunu belirtirken, güvenlik riski almamak adına Yunanistan hava sahasını tedbir amaçlı olarak uçuşlara kapattı. Telsiz kanallarında duyulan ve "sürekli, istemsiz yayın" şeklinde tanımlanan bu parazit nedeniyle tatil sezonunun en yoğun olduğu hafta sonlarından birinde düzinelerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Ülkeye iniş yapamayan uçaklar zorunlu olarak başka meydanlara yönlendirilirken Yunan devlet televizyonu ERT trafiğin büyük kısmının Türkiye’ye kaydırıldığını duyurdu. Neyse ki Pazar gübü öğleden sonra pilotların yedek frekanslara geçmesiyle birlikte uçuşlar sınırlı da olsa yeniden başladı.

Telsiz Krinizin Sebebi Belli Oldu

Krizin perde arkasında ise teknolojik yetersizliklerin yattığı ortaya çıktı. Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı Panagiotis Psarros yaşanan olayın ardından oldukça çarpıcı itiraflarda bulundu.

Devlet televizyonuna konuşan Psarros, "Bir nedenden dolayı tüm frekanslar aniden kayboldu, havadaki uçaklarla iletişim kuramadık" ifadelerini kullandı. Daha sonra yaptığı açıklamada ise sorunun asıl kaynağının, yıllar önce değiştirilmesi gereken yaşlanmış sistemler olduğuna dikkat çekti. Psarros, "Avrupa'daki en eski sistemlerle çalışıyoruz" diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.