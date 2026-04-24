7000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Yolda! 144Hz Ekranı Var

OnePlus'ın bütçe dostu yeni telefonu Nord CE 6 Lite'a dair öenmli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Nord CE 6 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı. Telefon, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca Mediatek'in orta sınıf bir Dimensity işlemcisi de bulunacak.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 1000 nit

İşlemci: Dimensity 7400 Apex

RAM: 8 GB

Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı sensör

Ön Kamera: 8 MP

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'In yeni telefonu, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 1000 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord CE 4 Lite'ta 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2100 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

1000 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlayacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedilecek. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Nord CE 6 Lita gücünü Dimensity 7400 Apex işlemcisinden alacak. Apex'in Dimensity 7400'ün özel olarak optimize edilmiş sürümü olduğunu belirtelim. Bu sürüm ilk Nord CE 6 Lite'ta kullanılacak. Fikir vermesi açısından Dimesnity 7400, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

Apex sürümü, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hız sunuyor. Dimensity 7400 daha önce Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT modellerinde de mevcut. Nord CE 5'te Dimensity 8350 Apex, Nord CE 4 Lite'ta ise Snapdragon 695 tercihe dilmişti. Bu işlemciler de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Nord CE 6 Lite'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı sensör yer alacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Nord CE 4 Lite'ta 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada serinin önceki modeli Nord CE 4 Lite'ta 5.110 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OnePlus Nord CE 6 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord CE 6 Lite, 7 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefon, yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak bu modülün üzerinde kameralar yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.

OnePlus Nord CE 6 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 11, OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor fakat Nord CE 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nord CE 6 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord Ce 6 Lite'ın 244 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kurla 10 bin 981 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 22 bin TL olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın ekran özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızının oldukça önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü bu, telefon kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Yeni telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

Telefonun orta sınıf işlemcisi sayesinde hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum. Benim için işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Nord CE 6 Lite, yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak.