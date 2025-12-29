Pistlerin Kralı, Arazi Canavarı Oldu! Fiyatı Akıllara Zarar (Video)

Nissan GT-R, yıllar boyunca pistlerin kralı olarak biliniyordu. Bu kez ise pek de alışık olmadığımız bir şekilde karşımıza çıktı. Büyük çoğunlukla viraj hâkimiyeti ile ön plana çıkaran bu otomobil, Hollondalı bir ekip tarafından bambaşka bir hâle getirildi. Ne var ki arazı canavarına dönüştürülen söz konusu arabanın önünde büyük bir engel bulunuyor.

Yenilenen Nissan GT-R Modelinin Alıcısı Yok

Büyük bir değişim işleminden geçen bu otomobil, Prins tarafından 99.500 euro (5 milyon 30 bin 749 TL) fiyat etiketiyle satılıyor fakat standart bir 210 model GT-R'dan çok daha yüksek olan bu fiyat etiketi, alıcıların çok ilgisini çekmemiş gibi görünüyor. İlk olarak 2020 yılında satışa sunulan araç o günden bu yana sadece 7.700 kilometre yol katetti.

Araç daha önce başka bir galeride yaklaşık üç yıl boyunca satılmayı bekledi. Mevcut ilan ise yaklaşık 4 ay önce verildi. Her ne kadar üretimden kalkan efsane otomobilin tek örneği olsa da o günden bu yana otomobile düzgün bir alıcı talebi oluşmadı. Bunun en önemli sebeplerinin yüksek fiyat etiketi olduğu düşünülüyor.

2010 model bir Nissan GT-R'ın üzerine inşa edilen bu proje kapsamında süspansiyon sistemi tam 120 mm yükseltildi. Bu artışla birlikte otomobil arazi aracı duruşu kazanırken geniş çamurluklar ile sert bir görünüm elde etti. Ayrıca gece sürüşlerini kolaylaştırmak için de ön tampona ve tavana güçlü aydınlatma sistemi dahil edildi. Tavan kısmında ise artık bir yedek lastik mevcut.

Performans konusunda hiçbir masraftan kaçınılmamış gibi görünüyor. Öyle ki aracın motoru yenileme sürecinde 600 beygir gücüne çıkarıldı. Bu değer, GT-R'ın performans odaklı Nismo versiyonu ile aynı seviyede. Ancak alıcılar açısından pek bir anlam ifade etmiyor. Otomobilin yeni versiyonu için belirlenen ücret oldukça uçuk bir sayı olarak görülüyor ve yakın zamanda da satılacağı öngörülmüyor.