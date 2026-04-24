165Hz OLED Ekranlı Telefon Yolda! 8600 mAh Batarya ve 16 GB RAM'i Var

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli Ace 6 Ultra'nın görüntüleri paylaşıldı. Böylece telefonun tasarımı ve renk seçeneği açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ace 6 Ultra'nın arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde OnePlus logosu da yer alacak. Görselde telefonun krem rengi seçeneği bulunuyor. Önceki görüntülere göre telefon mor renk seçeneğine de sahip olacak.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Batarya: 8.600 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Ace 6 Ultra'da MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 bulunacak. CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Dimensity 9500 daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada serinin önceki modeli Ace 5 Ultra'da ise Dimensity 9400+ bulunuyor. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekranda ayrıca renklerin çok canlı olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus Ace 5 Ultra'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Önceki modelin parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1600 nit veya üzeri bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiskel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiskel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Ace 5 Ultra'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 Ultra, 28 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci, 16 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus Ace 5 Ultra, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklamada yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 5 Ultra satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuan (16 bin 492 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 6 Ultra, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 2 bin 700 yuan (17 bin 819 TL) civarı bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nednele telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 6 Ultra'nın tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun etkileyici bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Cihaz yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise OLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Bunların yanı sıra cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.