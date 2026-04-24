OnePlus'tan 12 GB RAM'li Tablet Geliyor! 13.380 mAh Bataryaya Sahip

OnePlus, Pad 4 isimli yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Pad 4'ün ekran özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OnePlus Pad 4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

13,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 3.4K

3.4K Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB'a kadar LPDDR5X

12 GB'a kadar LPDDR5X Depolama: 512 GB'a kadar

512 GB'a kadar Arka Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 13.380 mAh

13.380 mAh Hızlı Şarj: 80W

OnePlus Pad 4'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni tableti, 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 3.4K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor hem de geniş görüş açısına sahip. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüle arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus Pad 3'te 13,2 inç ekran boyutu, 2400 x 3392 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni tablette 900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OnePlus Pad 4'ün Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Pad 4, 13.380 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Tablet, yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada serinin önceki modeli Pad 3'te 12.140 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus Pad 4'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli bir şekilde çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Söz konusu işlemci daha önce Xiaomi 17 serisi, POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. OnePlus Pad 3'te ise Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırdığını belirtelim.

OnePlus Pad 4'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Pad 4'ün arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek veya belge taramak gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Önceki modelde 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Buna göre yeni modelde de 8 megapiksel bir ön kamera görebiliriz.

OnePlus Pad 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Pad 4, 30 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tabletin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak bu modülün üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OnePlus logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

OnePlus Pad 4 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Pad 4'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 3 satılmıyor. Dolayısıyla Pad 4'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

OnePlus Pad 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Pad 3 için 700 dolar (31.511 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 4, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni tablet, 750 dolar (33.762 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 42 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı cihazın farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Pad 4'ün en iyi tabletlerden biri olacağını düşünüyorum. Tabletin yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihaz ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank'e gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli avantaj sağlayacak.

Yenileme hızı çok önemli bir özellik çünkü kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Pad 4'ün yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip cihazdan 120Hz yenileme hızına sahip cihaza geçtiğimde aradaki farkı çok net şekilde hissetmiştim.