iQOO'nun 2K Ekranlı Amiral Gemisi Yolda! 8.000 mAh Pili Var

Şubat ayında 15 Ultra modelini piyasaya süren iQOO, yeni bir amiral gemisi telefon için kolları sıvadı. Modelin ismi henüz belli olmasa da bazı teknik özellikleri kısa bir süre önce sızdırıldı. İşte merak edilen detaylar!

Amiral Gemisi iQOO Telefonunun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,83 inç düz OLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K çözünürlük

İşlemci: Dimensity 9500

Parmak izi: Ekran altı ultrasonik sensör

Batarya: 8.000 mAh

Kamera: 200 MP ana sensör (henüz kesinleşmedi)

Çerçeve: Metal orta çerçeve

Su/Toz direnci: IP68 ve IP69

Amiral Gemisi iQOO Telefonunun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre yaklaşan iQOO modelinde 6,83 inç boyutlarında ve 2K çözünürlük sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Ekranın yüksek çözünürlüğü desteklemesi sayesinde net bir görüntü deneyimi elde edebileceksiniz. Buna ek olarak OLED paneliyle de siyahları en gerçekçi haliyle görebileceksiniz.

Amiral Gemisi iQOO Telefonunun İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi kullanılacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yonga seti, 2 nm tabanlı işlemcilere göre daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği sunuyor. Ayrıca halihazırda OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 gibi modellerde de kullanıldığını belirtelim.

İşlemci oyun performansında da kullanıcıları üzmeyecek. Zira yonga setiyle yapılan testlerde PUBG Mobile’ın 110–120 FPS ve Call of Duty Mobile’ın ise 120 FPS seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Amiral Gemisi iQOO Telefonunun Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonun 200 megapiksel çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olacağı iddia edildi. Fakat şu ana dek diğer sensörleriyle ilgili bir bilgi verilmediğini belirtelim. Henüz kesin olmasa da üründe bir adet ultra geniş açı ve bir adet periskop telefoto sensörünün kullanılması bekleniyor.

Karşılaştırma yaparsak iQOO 15 Ultra'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu tercih edilmişti. Yani iddialar doğruysa yeni model kamera tarafında daha iyi bir performans sunacak.

Amiral Gemisi iQOO Telefonunun Bataryası Nasıl Olacak?

Kaynaklar modelin 8.000 mAh'lik bir pil kapasitesine sahip olacağını iddia etti. Bu da kullanıcıların gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı araması gibi can sıkan sorunları ortadan kaldıracak diyebiliriz. iQOO 15 Ultra'da ise 7.400 mAh'lik bir pil yer alıyordu.

Amiral Gemisi iQOO Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Akıllı telefonun mayıs ayında düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bu etkinlikle birlikte cihazın ismini, teknik özelliklerini ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

vivo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olsa da maalesef iQOO'nun modellerini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle yaklaşan iQOO telefonun çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarının pas geçeceğini bekliyoruz. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Amiral Gemisi iQOO Telefonu Ne Kadardan Satılacak?

Bilindiği gibi iQOO 15 Ultra modeli 5.699 yuan (37.593 TL) başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Yeni iQOO modelinin pil ve kamera gibi alanlarda daha iyi bir performans sunacağını düşündüğümüzde muhtemelen 5.899 yuan (38.910 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacaktır. Buna Türkiye'deki vergileri dahil ettiğimizde 78.970 TL seviyelerinde denk geliyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası sızdırılan özelliklere bakınca bu gizemli iQOO modeli beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Özellikle iQOO 15 Ultra gibi zaten güçlü bir amiral gemisinin bile üzerine çıkacak olması performans tarafında ciddi bir sıçrama yapacağını düşündürüyor.