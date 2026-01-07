2025'te Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller: Renault Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025'te Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Fiat, Toyota, Tesla, BYD, Togg ve Dacia dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar

Sıra No Otomobil Adı Aralık Satış Adedi Ocak-Aralık Satış Adedi 1 Renault Clio HB 9.152 51.717 2 Renault Megane Sedan 6.120 48.099 3 Fiat Egea Sedan 4.925 42.838 4 Toyota Corolla 4.984 35.907 5 Tesla Model Y 1.554 31.509 6 BYD Seal U 2.919 30.380 7 Togg T10X 1.960 27.583 8 Fiat Ega Cross 2.592 26.820 9 Toyota C-HR 3.034 25.215 10 Dacia Sandero Stepway 3.520 23.699

Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobil Renault Clio HB oldu. Popüler otomobil, ocak-aralık döneminde 51 bin 717 satış adedine ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı. İkinci sırada da Renault markasının bir diğer modeli yer aldı. Renault Megane Sedan, geçtiğimiz yıl 48 bin 99 adet satıldı.

En popüler arabalar arasında bulunan Fiat Egea Sedan, geçtiğimiz yıl 42 bin 838 satış adedine ulaşarak önemli başarı elde etti. Bu otomobili Toyota Corolla takip etti. Corolla, 2025 yılının ocak-aralık döneminde 35 bin 907 adet satıldı. Beşinci sırada ise 31 bin 509 satış adedi ile Tesla Model Y konumlandı.

Listenin altıncı sırasında BYD Seal U bulunuyor. BYD'nin popüler otomobili, geçtiğimiz yıl 30 bin 380 satış adedine ulaştı. En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz yıl 27 bin 583 adet satıldı. Bu otomobili 26 bin 820 satış adedi ile Fiat Ega Cross takip etti.

Toyota C-HR, 25 bin 215 satış adedi ile dokuzuncu sırada yer aldı. Onuncu sırada ise Dacia Sandero Stepway bulunuyor. Bu otomobil, ocak-aralık döneminde 23 bin 699 adet satıldı. Listede ayrıca Citroen C4X, Volkswagen T-Roc, Hyundai i20, Peugeot 2008, Volkswagen Taigo ve Nissan Qashqai dahil olmak üzere pek çok araba mevcut.