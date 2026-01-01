Yurtdışı Pasaport Kayıtlı Telefon Kullananlar Dikkat! BTK Düğmeye Bastı!

Yurtdışı pasaport kayıtlı akıllı telefon kullanan kullanıcılara 2026 yılının ilk saatlerinde BTK tarafından bir SMS geldi. SMS içeriğindeyse cihazlarının usulsüz IMEI kayıtlarının silineceği yönünde uyarılar yapıldı. Peki BTK hangi kayıttaki cihazların IMEI kayıtlarını silecek? İşte detaylar...

BTK Gri Alanı Kapattı: Aynı Pasaportla İkinci Telefon Dönemi Bitiyor!

Türkiye’de yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için 120 günlük geçici kullanım süresi bulunuyor. Bu süre içinde e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yapılması gerekiyor. Mevzuat açık şekilde “üç yılda bir cihaz” sınırı koysa da geçmişte sistemin teknik yapısı nedeniyle bazı kullanıcılar tek bir pasaport kaydıyla ikinci bir cihazı da geçici olarak kullanabiliyordu.

Bu durum uzun süre boyunca net biçimde engellenmediği için “gri alan” olarak tanımlanıyordu. Özellikle çift SIM’li telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, iki IMEI’nin tek cihaz üzerinden kaydedilebilmesi, sistemde teknik olarak esnek bir yapı oluşturmuştu. Bu esneklik, zamanla farklı fiziksel cihazların da aynı kayıt altında görünmesine yol açan bir alan yarattı. BTK’nın son dönemde yaptığı teknik kontrollerle birlikte bu uygulamanın artık kabul edilmeyeceği netleşmiş oldu.

BTK tarafından abonelere gönderilen bilgilendirme mesajlarında şu ifadelere yer verildiği görülüyor:

“Tarafınıza ait pasaport kaydı kapsamında kullanılan IMEI numaraları incelenmiştir. Aynı kayıt üzerinden ikinci bir cihaz kullanımının tespit edilmesi nedeniyle ilgili IMEI numarası 120 gün sonunda kullanım dışı bırakılacaktır.”

Bu mesaj geçmişte “sessizce işleyen” gri alanın artık sistem tarafından aktif olarak izlendiğini ve otomatik kapanma sürecinin başlatıldığını ortaya koyuyor. Gri alanı daha net bir şekilde anlatmak gerekirse bazı tüketiciler yurtdışından birebir aynı iki cihaz satın alıyordu.

Genelde çift SIM desteği olan cihazlarda yapılan bu yöntem sayesinde sadece bir pasaport kaydıyla iki cihazı da kaydetmek mümkün hale geliyordu. Kullanıcılar e-Devlet üzerinden kayıt işlemi yaparken her iki cihazında birer IMEI'sini tek bir cihaz gibi pasaporta kaydediyordu.

Fakat şu dakika itibariyle bu yöntemi benimseyen kullanıcılar tespit ediliyor ve IMEI kayıtları iptal ediliyor. Eğer cihazınızın her iki IMEI numarasını da aynı pasaport üzerine kaydettiyseniz herhangi bir problem olmayacaktır.