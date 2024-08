Elon Musk ve Dahası: Tüm Dünya Olimpiyatlardaki Türk Sporcuyu Konuşuyor!

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor ve ülkemizi birçok dalda temsil eden sporcularımız elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırıyor. Son olarak, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya almaya hak kazanan Yusuf Dikeç, tüm dünyada gündem oldu.

Milli Sporcu Yusuf Dikeç Rahatlığıyla Tüm Dünyada Gündem Oldu

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan karışık takım, 10 metre havalı tabanca karma takım kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic ile karşılaştı. Dikeç ve Tarhan, karşılaşmayı az farkla kaybetse de turnuvada ikinci oldular ve gümüş madalya almaya hak kazandılar.

Yusuf Dikeç’in Olimpiyat resmi sayfasında yer alan hayat felsefesi:



“Başarı, elleriniz cebinizdeyken gelmez.” pic.twitter.com/q9st8Z8Hu5 — BPT (@bpthaber) July 31, 2024

Bu kategoride ikinci olarak ülkemize gümüş madalya getiren takımımızdan 51 yaşındaki Yusuf Dikeç, karşılaşmanın ardından sosyal medyada adeta gündem oldu. Rakiplerinin özel gözlüklerle ve ekipmanlarla yarıştığı ortamda, son derece rahat bir şekilde bir eli cebinde ve ekipmansız yarışan Dikeç, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı.

İşte Yusuf Dikeç hakkında yapılan sosyal medya paylaşımlarından bazıları;

Nice — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2024

Everyone’s got that one uncle you don’t wanna fuck with. https://t.co/YdxgIpMkdI — Andrew Tate (@Cobratate) July 31, 2024

He was part of "Turkey's dynamic shooting duo of Yusuf Dikeç and Şevval Ilayda Tarhan made history by capturing the silver medal in the mixed team 10-meter air pistol event at the Paris 2024 Olympics on Tuesday." pic.twitter.com/a5oxd7WcAQ — Adrian Dittmann (@AdrianDittmann) July 31, 2024

Turkish shooter Dikec Yusuf is a legend for this 🤣🔥



(h/t @PicturesFoIder, @TurkishArc) pic.twitter.com/XPW1SaUbf3 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2024

Yusuf Dikec, 51 years old, won the silver medal in a very unique way 😎🥈 #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/Gma4Hnlx2m — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 1, 2024

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!