Elon Musk ve Dahası: Tüm Dünya Olimpiyatlardaki Türk Sporcuyu Konuşuyor!

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10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya almaya hak kazanan Yusuf Dikeç, tüm dünyada gündem oldu!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor ve ülkemizi birçok dalda temsil eden sporcularımız elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırıyor. Son olarak, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya almaya hak kazanan Yusuf Dikeç, tüm dünyada gündem oldu.

Milli Sporcu Yusuf Dikeç Rahatlığıyla Tüm Dünyada Gündem Oldu

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan karışık takım, 10 metre havalı tabanca karma takım kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic ile karşılaştı. Dikeç ve Tarhan, karşılaşmayı az farkla kaybetse de turnuvada ikinci oldular ve gümüş madalya almaya hak kazandılar. 

Bu kategoride ikinci olarak ülkemize gümüş madalya getiren takımımızdan 51 yaşındaki Yusuf Dikeç, karşılaşmanın ardından sosyal medyada adeta gündem oldu. Rakiplerinin özel gözlüklerle ve ekipmanlarla yarıştığı ortamda, son derece rahat bir şekilde bir eli cebinde ve ekipmansız yarışan Dikeç, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı.

İşte Yusuf Dikeç hakkında yapılan sosyal medya paylaşımlarından bazıları;

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